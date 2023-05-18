Вчені визначили, що галактика Чумацький шлях має іншу форму, ніж гадалося

Галактика Чумацький Шлях кружляє у просторах космосу. Ілюстративне фото: freepik.com

Як відомо, галактика Чумацький Шлях має форму спіралі. Однак нещодавно вчені зробили відкриття, яке показує, що нинішні знання про форму нашої галактики є помилковими.

Про це повідомляє Space.com.

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Скільки рукавів у нашої галактики

Так, традиційне зображення Чумацького Шляху — це галактика з чотирма великими спіральними рукавами, що виходять з яскравого центру великої сукупності зірок.

Однак нещодавно команда астрономів опублікувала нове дослідження, яке свідчить, що знання про форму Чумацького Шляху були помилковими протягом десятиліть, оскільки наша галактика має два головних рукави, як й інші спіральні галактики.

Вчені-космонавти з Китайської академії наук, що базується на Пурпуровій горі, і Національної астрономічної обсерваторії дослідили дані нового покоління космічних інструментів, які можуть краще вимірювати відстань до окремих зірок. Таким чином вони виміряли відстані приблизно до 200 зірок і почали складати карту Чумацького Шляху, куди також були додані спостереження телескопів за понад 1000 розсіяних галактичних скупчень.

Яка насправді форма Чумацького Шляху

Отримані результати змусили вчених припустити, що Чумацький Шлях — це спіральна галактика лише з двома головними рукавами, а не чотирма, як гадалося раніше.

"Використовуючи точне розташування дуже молодих об’єктів, ми вперше припускаємо, що наша галактика має багаторукавну будову, яка складається з дворукавної симетрії", — повідомили науковці.

Зазначається, що фрагментація спіральних рукавів могла бути спричинена зіткненням нашої галактики з іншими галактиками або навіть галактичними скупченнями за давніших часів її існування.

Спіральна галактика з двома рукавами NGC 1300, сфотографована космічним телескопом Hubble. Фото: NASA, ESA та команда Спадщини Хаббла STScI/AURA

Нагадаємо, що Місяць не випромінює, а лише відбиває сонячне світло, яке досягає його поверхні. Інтенсивність і яскравість освітлення змінюється залежно від положення небесного тіла на небі. 21 травня буде другий день молодика, але ми зможемо бачити весь місячний диск, хоча і з приглушеною приблизно на 95% яскравістю. Це унікальне явище називають "Старий Місяць в обіймах молодого" та "попелястий місяць".