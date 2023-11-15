У центрі Чумацького Шляху вчені зафіксували загадковий сигнал — про що йдеться

Чумацький Шлях над космічним телескопом. Фото: Pexels

Команда вчених з Національного автономного університету Мексики помітили дещо цікаве у самому центрі Чумацького Шляху. Так, дослідники зафіксували там космічне явище, яке за своєю поведінкою схоже на пульсацію.

Про це повідомляє Science Alert.

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Як стверджують дослідники, чорні діри, які є самостійними, не випромінюють жодного світла. Втім, вчені зазначають, що це створює певний простір навколо них. Виявляється, з області Sagittarius A випромінюється світло на велику кількість довжин хвиль, а ось потужність цього світла з часом дещо змінюється.

Чорна діра Стрілець А у центрі Чумацького Шляху. Фото: NASA

Дослідження явища в центрі Чумацького Шляху

Вчені оцінили інформацію з космічного гамма-телескопа "Фермі", взявши певні дані у період з червня до грудня минулого року. У результаті дослідження вчені помітили, що кожні 76 хвилин з області Sagittarius A виходить спалах гамма-світла, який має найбільшу у Всесвіті енергію.

Дослідники стверджують, що таку саму періодичність вони помітили у радіо- та рентгенівських спалахах.

У результаті розрахунків дослідники з’ясували, що ці спалахи можуть виникати через потік газу з високою температурою, що утримує сильне магнітне поле. Цей газ обертається навколо чорної діри на відстані, яку можна порівняти з відстанню між Меркурієм і Сонцем.

Центр Чумацького Шляху у Всесвіті. Фото: NASA

При цьому, час, який йде на повний оборот цього гарячого газу, становить від 70 до 80 хвилин. Що стосується швидкості газу, то вона досягає 30% швидкості світла.

"Подальші спостереження на декількох довжинах хвиль допоможуть пролити більше світла на темне та таємниче серце нашого Чумацького Шляху", — кажуть автори дослідження з Національного автономного університету Мексики.

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