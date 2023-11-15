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Із самого центру Чумацького Шляху надходять загадкові сигнали

15 листопада 2023 20:35
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
У центрі Чумацького Шляху вчені зафіксували загадковий сигнал — про що йдеться
Чумацький Шлях над космічним телескопом. Фото: Pexels
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Команда вчених з Національного автономного університету Мексики помітили дещо цікаве у самому центрі Чумацького Шляху. Так, дослідники зафіксували там космічне явище, яке за своєю поведінкою схоже на пульсацію.

Про це повідомляє Science Alert.

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Як стверджують дослідники, чорні діри, які є самостійними, не випромінюють жодного світла. Втім, вчені зазначають, що це створює певний простір навколо них. Виявляється, з області Sagittarius A випромінюється світло на велику кількість довжин хвиль, а ось потужність цього світла з часом дещо змінюється.

Черная дыра Стрелец А
Чорна діра Стрілець А у центрі Чумацького Шляху. Фото: NASA

Дослідження явища в центрі Чумацького Шляху

Вчені оцінили інформацію з космічного гамма-телескопа "Фермі", взявши певні дані у період з червня до грудня минулого року. У результаті дослідження вчені помітили, що кожні 76 хвилин з області Sagittarius A виходить спалах гамма-світла, який має найбільшу у Всесвіті енергію.

Дослідники стверджують, що таку саму періодичність вони помітили у радіо- та рентгенівських спалахах. 

У результаті розрахунків дослідники з’ясували, що ці спалахи можуть виникати через потік газу з високою температурою, що утримує сильне магнітне поле. Цей газ обертається навколо чорної діри на відстані, яку можна порівняти з відстанню між Меркурієм і Сонцем. 

Центр Млечного Пути
Центр Чумацького Шляху у Всесвіті. Фото: NASA

При цьому, час, який йде на повний оборот цього гарячого газу, становить від 70 до 80 хвилин. Що стосується швидкості газу, то вона досягає 30% швидкості світла.

"Подальші спостереження на декількох довжинах хвиль допоможуть пролити більше світла на темне та таємниче серце нашого Чумацького Шляху", — кажуть автори дослідження з Національного автономного університету Мексики.

Нагадаємо, ми писали про те, що з Чумацького Шляху масово зникають зірки. 

Раніше ми розповідали про те, що неподалік від Чумацького Шляху вчені помітили галактичний канібалізм. 

Також ми повідомляли про те, що вчені знайшли 500 тисяч нових зірок у Чумацькому Шляху.

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