С Земли впервые обнаружили загадочное темное пятно на Нептуне

Пятно на Нептуне, которое видно через телескоп. Фото: ESO/P. Irwin et al.

С Земли исследователи впервые обнаружили таинственное пятно, которое находится на планете Нептун. Точная причина его появления пока неизвестна.

Об этом сообщает Европейская южная обсерватория (ESO).

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Таинственное пятно на Нептуне

Известно, что первое темное пятно появилось на Нептуне в 1989 году. Ее обнаружил аппарат NASA "Voyager 2". Тем не менее, загадочное тело исчезло из атмосферы планеты спустя несколько лет.

"С момента первого открытия темного пятна я всегда задумывался, что это за кратковременные и неосязаемые темные пятна", — говорит один из исследователей.

Возможная причина появления пятна

Ученые предполагают, что темные пятна, вероятно, являются результатом потемнения частиц воздуха в слое ниже основного видимого слоя дымки. Все потому, что лед и дымка обладают свойством смешиваться в атмосфере Нептуна.

В то же время прийти к такому выводу было непросто, ведь темные пятна совсем не присущи атмосфере Нептуна.

Как обнаружили пятно

Для исследования астрономы использовали устройство Multi Unit Spectroscope Explorer (MUSE) на VLT. Благодаря ему удалось разделить отраженный солнечный свет от Нептуна и его пятна на составляющие цвета, получив 3D-спектр. Это позволило изучить данное пятно более подробно.

"В процессе мы обнаружили редкий тип глубоких ярких облаков, никогда ранее не идентифицированных, даже из космоса", — говорят исследователи.

"Новое глубокое яркое облако" находится в атмосфере на том же уровне, что и основное темное пятно. По словам ученых, это новый тип объектов по сравнению с наблюдавшимися ранее.

Ученые, используя данные от космического аппарата Solar Orbiter Европейского космического агентства (ESA), обнаружили место происхождения солнечного ветра. Это открытие может способствовать улучшению прогнозов космических явлений, в частности, мощных солнечных вспышек, способных прервать электронную коммуникацию Земли.

Также мы писали, что недавно телескоп Джеймса Уэбба (JWST) обнародовал подробные кадры отдаленной тяжелой звезды типа В, которую называют Эарендел (утренняя заря). По словам ученых, ее температура вдвое превышает температуру Солнца, поэтому звезда также в миллион раз ярче.