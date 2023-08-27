Із Землі вперше виявили загадкову темну пляму на Нептуні

Пляма на Нептуні, яку видно через телескоп. Фото: ESO/P. Irwin et al.

Із Землі дослідники вперше виявили таємничу пляму, яка знаходиться на планеті Нептун. Точна причина її появи наразі невідома.

Про це повідомляє Європейська південна обсерваторія (ESO).

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Таємнича пляма на Нептуні

Відомо, що перша темна пляма з'явилася на Нептуні у 1989 році. Її виявив апарат NASA "Voyager 2". Проте, загадкове тіло зникло з атмосфери планети через декілька років.

"З моменту першого відкриття темної плями я завжди замислювався, що це за короткочасні та невловимі темні плями", — каже один з дослідників.

Можлива причина появи плями

Вчені припускають, що темні плями, ймовірно, є результатом потемніння частинок повітря в шарі, який знаходиться нижче основного видимого шару димки. Все тому, що лід і димка мають властивість змішуватися в атмосфері Нептуна.

Водночас дійти такого висновку було непросто, адже, темні плями зовсім не притаманні для атмосфери Нептуна.

Як виявили пляму

Для дослідження астрономи використали прилад Multi Unit Spectroscope Explorer (MUSE) на VLT. Завдяки йому вдалося розділити відбите сонячне світло від Нептуна і його плями на складові кольору, отримавши 3D-спектр. Це дало можливість вивчити дану пляму більш детально.

"У процесі ми виявили рідкісний тип глибоких яскравих хмар, який ніколи раніше не був ідентифікований, навіть з космосу", — кажуть дослідники.

"Нова глибока яскрава хмара" знаходиться в атмосфері на тому ж рівні, що й основна темна пляма. За словами вчених, це новий тип об'єктів у порівнянні з тими, які спостерігали раніше.

Нагадаємо, вчені, використовуючи дані від космічного апарату Solar Orbiter Європейського космічного агентства (ESA), виявили місце походження сонячного вітру. Це відкриття може сприяти поліпшенню прогнозів космічних явищ, зокрема потужних сонячних спалахів, здатних перервати електронну комунікацію Землі.

Також ми писали, що нещодавно телескоп Джеймса Вебба (JWST) оприлюднив докладні кадри віддаленої важкої зірки типу В, яку називають Еарендел (ранкова зоря). За словами вчених, її температура вдвічі перевищує температуру Сонця, тому зірка також у мільйон разів яскравіша.