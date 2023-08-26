Вчені виявили "невловиме" джерело сонячного вітру

Сонячний вітер. Фото: ferra

Вчені, використовуючи дані від космічного апарату Solar Orbiter Європейського космічного агентства (ESA), виявили місце походження сонячного вітру. Це відкриття може сприяти поліпшенню прогнозів космічних явищ, зокрема потужних сонячних спалахів, здатних перервати електронну комунікацію Землі.

Про це пише Independent.

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Що відомо про відкриття вчених

Повідомляється, що Сонце безперервно викидає плазму, формуючи так званий сонячний вітер — потік іонізованих частинок із його зовнішньої атмосфери чи корони. Ці частки, взаємодіючи з магнітним полем нашої планети, можуть викликати полярні сяйва та переривати роботу навігаційних систем та зв'язку.

Досі було незрозуміло, як сонячний вітер випромінюється з темних ділянок на Сонці, відомих як "корональні дірки". Однак недавній випуск наукового журналу Science говорить про маленькі часткові струмені на поверхні Сонця, які, рухаючись зі швидкістю близько 100 км/с, ймовірно, є основним джерелом енергії для сонячних вітрів.

Речовини, що вириваються із зовнішньої атмосфери Сонця. Фото: ESA & NASA

Фахівці, включаючи команду з Інституту дослідження сонячної системи Макса Планка, припускають, що ці мініспалахи можуть забезпечувати необхідну енергію та плазму для формування сонячного вітру, що є ключовим елементом у космічній погоді.

Примітно, що ці спалахи, хоч і значно слабші за великі сонячні спалахи, мають величезну енергетичну потужність. Як каже Лакшмі Прадіп Читта, один із таких спалахів може виробляти енергію, порівнянну зі споживанням десяти тисяч будинків у Великій Британії протягом року.

Нагадаємо, що нещодавно телескоп Джеймса Вебба (JWST) оприлюднив докладні кадри віддаленої важкої зірки типу В, яку називають Еарендел (ранкова зоря). За словами вчених, її температура вдвічі перевищує температуру Сонця, тому зірка також у мільйон разів яскравіша.