Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Космос arrow Вчені виявили "невловиме" джерело сонячного вітру arrow

Вчені виявили "невловиме" джерело сонячного вітру

26 серпня 2023 17:33
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Вчені виявили "невловиме" джерело сонячного вітру
Сонячний вітер. Фото: ferra
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Вчені, використовуючи дані від космічного апарату Solar Orbiter Європейського космічного агентства (ESA), виявили місце походження сонячного вітру. Це відкриття може сприяти поліпшенню прогнозів космічних явищ, зокрема потужних сонячних спалахів, здатних перервати електронну комунікацію Землі.

Про це пише Independent.

Читайте також:

Що відомо про відкриття вчених

Повідомляється, що Сонце безперервно викидає плазму, формуючи так званий сонячний вітер — потік іонізованих частинок із його зовнішньої атмосфери чи корони. Ці частки, взаємодіючи з магнітним полем нашої планети, можуть викликати полярні сяйва та переривати роботу навігаційних систем та зв'язку.

Досі було незрозуміло, як сонячний вітер випромінюється з темних ділянок на Сонці, відомих як "корональні дірки". Однак недавній випуск наукового журналу Science говорить про маленькі часткові струмені на поверхні Сонця, які, рухаючись зі швидкістю близько 100 км/с, ймовірно, є основним джерелом енергії для сонячних вітрів.

сонячний вітер
Речовини, що вириваються із зовнішньої атмосфери Сонця. Фото: ESA & NASA

Фахівці, включаючи команду з Інституту дослідження сонячної системи Макса Планка, припускають, що ці мініспалахи можуть забезпечувати необхідну енергію та плазму для формування сонячного вітру, що є ключовим елементом у космічній погоді.

Примітно, що ці спалахи, хоч і значно слабші за великі сонячні спалахи, мають величезну енергетичну потужність. Як каже Лакшмі Прадіп Читта, один із таких спалахів може виробляти енергію, порівнянну зі споживанням десяти тисяч будинків у Великій Британії протягом року.

Нагадаємо, що нещодавно телескоп Джеймса Вебба (JWST) оприлюднив докладні кадри віддаленої важкої зірки типу В, яку називають Еарендел (ранкова зоря). За словами вчених, її температура вдвічі перевищує температуру Сонця, тому зірка також у мільйон разів яскравіша.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

None

Головні новини України 25 серпня: нова допомога для України та відставка голови ДСНС

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз