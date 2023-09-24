Капсула NASA Osiris-Rex с образцом из астероида Бенну возвращается на Землю: онлайн

Космический аппарат Osiris-Rex. Фото: NASA

Сегодня, 24 сентября, американский космический корабль OSIRIS-Rex сбросит на Землю капсулу с образцами почвы из астероида Бенну. Космическая капсула приземлится в штате Юта, завершив свое семилетнее путешествие.

Национальное космическое ведомство США NASA ведет прямую трансляцию из диспетчерской, откуда сотрудники следят за капсулой.

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Что известно о миссии OSIRIS-Rex

Пролетавший вблизи Земли космический аппарат OSIRIS-Rex сбросил на ее поверхность капсулу с собранными на астероиде Бенну образцами почвы. Капсула приземлится на полигон для испытаний и тренировок министерства обороны штата Юта, завершив свое семилетнее путешествие.

Материал из Бенну, который доставила капсула – это камни и пыль. Они были собраны с поверхности астероида еще в 2020 году. Эти образцы помогут ученым исследовать, как образовались планеты и зародилась жизнь, а также улучшит наше понимание астероидов, которые могут повлиять на Землю.

Космический корабль уже прошел более шести миллиардов километров. Теперь он будет перенаправлен в свою новую миссию к астероиду Апофис, получив новое название OSIRIS-APEX.

OSIRIS-APEX должен выйти на орбиту Апофиса вскоре после того, как астероид приблизится к Земле, чтобы увидеть, как эта встреча повлияла на орбиту, скорость вращения и поверхность астероида.

Напомним, ранее сообщалось, что аппарат NASA Parker Solar Probe впервые за всю историю космических наблюдений снял на камеру мощный корональный выброс массы (КВМ), произошедший в 2022 году. Зонд прошел прямо через извержение и выдержал напор.