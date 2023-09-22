Зонд NASA вперше пройшов через потужне сонячне виверження: унікальне відео

Космічний апарат Parker Solar Probe біля Сонця. Зображення: NASA

Апарат NASA Parker Solar Probe вперше за всю історію космічних спостережень зняв на камеру потужний корональний викид маси (КВМ), який стався 2022 року. Зонд пройшов прямо через виверження і витримав натиск.

Вчені з Лабораторії прикладної фізики Джона Гопкінса оприлюднили ролик із демонстрацією цієї події.

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У NASA вважають, що минулорічний викид у вересні, який зафіксував Parker, був одним із найпотужніших в історії спостережень. Швидкість частинок, що вилетіли з атмосфери Сонця, сягала 1350 кілометрів на годину. Тепер вчені можуть зрозуміти, чому відбувається корональний викид маси, і як частинкам вдається розганятися настільки сильно.

Зауважимо, корональні викиди маси — це масштабні вибухи надгарячої плазми, які вириваються з атмосфери Сонця. У результаті події викидаються частинки, що летять на величезній швидкості. Коли вони досягають Землі, то здатні відключити радіозв'язок і викликати інші неприємні ситуації.

Нагадаємо, астронавт NASA Френк Рубіо встановив рекорд з найдовшого перебування в космосі серед астронавтів NASA. Він побив попереднє досягнення у 355 днів, 3 години та 45 хвилин, що належить астронавту NASA Марку Ванде Хею.