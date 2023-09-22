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Зонд NASA вперше пройшов через потужне сонячне виверження: унікальне відео

22 вересня 2023 01:56
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Зонд NASA вперше пройшов через потужне сонячне виверження: унікальне відео
Космічний апарат Parker Solar Probe біля Сонця. Зображення: NASA
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Апарат NASA Parker Solar Probe вперше за всю історію космічних спостережень зняв на камеру потужний корональний викид маси (КВМ), який стався 2022 року. Зонд пройшов прямо через виверження і витримав натиск.

Вчені з Лабораторії прикладної фізики Джона Гопкінса оприлюднили ролик із демонстрацією цієї  події.

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У NASA вважають, що минулорічний викид у вересні, який зафіксував Parker, був одним із найпотужніших в історії спостережень. Швидкість частинок, що вилетіли з атмосфери Сонця, сягала 1350 кілометрів на годину.  Тепер вчені можуть зрозуміти, чому відбувається корональний викид маси, і як частинкам вдається розганятися настільки сильно.

Зауважимо, корональні викиди маси — це масштабні вибухи надгарячої плазми, які вириваються з атмосфери Сонця. У результаті події викидаються частинки, що летять на величезній швидкості. Коли вони досягають Землі, то здатні відключити радіозв'язок і викликати інші неприємні ситуації.

Нагадаємо, астронавт NASA Френк Рубіо встановив рекорд з найдовшого перебування в космосі серед астронавтів NASA. Він побив попереднє досягнення у 355 днів, 3 години та 45 хвилин, що належить астронавту NASA Марку Ванде Хею.

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