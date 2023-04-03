Когда люди смогут колонизировать Марс: прогнозы ученых

Ученые предполагают, что колонизация Марса — это вопрос ближайших десятилетий

Ученые прогнозируют серьезный прогресс в вопросе колонизации Марса уже в ближайшие десятилетия. При этом они подчеркивают, что колонизировать Красную планету может быть легче, чем планеты, расположенные вне Солнечной системы.

Об этом пишет Live Science.

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Первые колонии на Марсе

Основатель компании SpaceX Илон Маск уже заявлял о том, что уже к 2050 году он хочет создать на Марсе огромную колонию, где будет проживать около 1 млн человек. Это звучит очень оптимистично, особенно ввиду того, что люди еще даже не высадились на Марсе.

Ученый из Университета Нового Южного Уэльса в Австралии Серкан Сейдем отмечает, что колонизация других планет не совсем простой процесс. Однако в случае с Марсом он выглядит более реалистично, чем с дальними экзопланетами за пределами Солнечной системы.

Ученый считает, что к 2050 году люди действительно смогут создать первую постоянно действующую колонию на Марсе, чем поддерживает слова Илона Маска. По словам Сейдема, ключом к успеху этой колонии будет вода. Ее можно будет добывать из льда на Марсе, а также содержащих ее минералов. Таким образом, можно будет наладить выращивание пищи на Красной планете, а добытый из воды водород использовать для производства ракетного топлива.

Сейдем подчеркнул, что эта колония не будет полностью независима от Земли, ведь придется постоянно доставлять туда необходимое оборудование. Он предположил, что колония сможет быть в какой-то степени самодостаточной, если наладит производство некоторых необходимых для жизни на этой планете материалов.

Согласно планам NASA, уже в конце следующего десятилетия — в начале 2040-х годов первые американские астронавты должны высадиться на Марс. А Китай вообще планирует отправить туда своих астронавтов уже через 10 лет.

При этом ученый отмечает, что колонизация Марса все же непростая задача. Хотя Марс является самой близкой к Земле планетой в Солнечной системе, все же это не самое лучшее место для жизни человека — здесь холодно, атмосфера не пригодна для дыхания, а также на планету постоянно попадает вредное космическое излучение.

Колонизация экзопланет вне Солнечной системы

По словам ученого из Страсбургского университета во Франции Фредерика Марина, имеющиеся у человечества технологии позволят достичь ближайших к нам пригодных для жизни экзопланет за несколько десятков тысяч лет. То есть колонизация таких дальних миров кажется чем-то нереальным.

"Я все же с оптимизмом смотрю в будущее и считаю, что в будущем появятся космические корабли, которые смогут летать намного быстрее. И, таким образом, полет на дальние экзопланеты уже не выглядит таким невозможным. Каждые 100 лет скорость передвижения на Земле увеличивалась примерно в 10 раз. А это значит, что люди смогут сократить время своего путешествия к этим планетам на тысячи лет, а может, и на сотни лет", — говорит Марин.

По словам ученого, чтобы долететь до другой далекой планеты через несколько сотен лет, нужно будет построить космический корабль, в котором проведут свою жизнь несколько поколений земных колонистов.

В то же время, ученый считает, что глобальное изменение климата, войны и другие катаклизмы могут привести к вымиранию человечества еще до того, как будет создан быстрый межзвездный космический корабль. Поэтому может быть так, что уже никто никогда не улетит за пределы Солнечной системы.

Напомним, как сообщалось ранее, американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) представило проект стратегии долгосрочного роботизированного исследования Марса. В соответствии с планами особое внимание будет уделяться недорогим миссиям и партнерству с частными компаниями.

Также сообщалось, что NASA приступило к отбору образцов Марса во время новой миссии. Появилось первое видео пейзажей Марса.