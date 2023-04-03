Коли люди зможуть колонізувати Марс: прогнози науковців

Науковці припускають, що колонізація Марса — це питання найближчих десятиліть

Науковці прогнозують серйозний прогрес у питанні колонізації Марса уже найближчими десятиліттями. При цьому вони наголошують, що колонізувати Червону планету може бути легше, ніж планети, розташовані поза Сонячною системою.

Про це пише Live Science.

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Перші колонії на Марсі

Засновник компанії SpaceX Ілон Маск уже заявляв про те, що вже до 2050 року він хоче створити на Марсі величезну колонію, де проживатиме приблизно 1 млн осіб. Це звучить дуже оптимістично, особливо з огляду на те, що люди ще навіть не висадилися на Марсі.

Науковець із Університету Нового Південного Уельсу в Австралії Серкан Сейдем зазначає, що колонізація інших планет є не зовсім простим процесом. Однак у випадку з Марсом він виглядає більш реалістично, ніж з далекими екзопланетами за межами Сонячної системи.

Вчений вважає, що до 2050 року люди дійсно зможуть створити першу постійно діючу колонію на Марсі, чим підтримує слова Ілона Маска. За словами Сейдема, ключем до успіху цієї колонії буде вода. Її можна буде добувати з льоду на Марсі, а також мінералів, які її містять. Таким чином можна буде налагодити вирощування їжі на Червоній планеті, а видобутий з води водень використовувати для виробництва ракетного палива.

Сейдем наголосив, що ця колонія не буде повністю незалежною від Землі, адже доведеться постійно доставляти туди необхідне обладнання. Він припустив, що колонія зможе бути певною мірою самодостатньою, якщо налагодить виробництво деяких необхідних для життя на цій планеті матеріалів.

Згідно з планами NASA, вже наприкінці наступного десятиліття — на початку 2040-х років перші американські астронавти мають висадитися на Марс. А Китай взагалі планує відправити туди своїх астронавтів уже за 10 років.

При цьому науковець наголошує, що колонізація Марсу є все ж непростим завданням. Хоча Марс є найближчою до Землі планетою в Сонячній системі, все ж таки це не найкраще місце для життя людини – тут холодно, атмосфера не придатна для дихання, а також на планету постійно потрапляє шкідливе космічне випромінювання.

Колонізація екзопланет за межами Сонячної системи

За словами науковця зі Страсбурзького університету у Франції Фредеріка Марина, технології, що є у людства, дозволять досягти найближчих до нас придатних для життя екзопланет за кілька десятків тисяч років. Тобто колонізація таких далеких світів видається чимось нереальним.

"Я все ж з оптимізмом дивлюся в майбутнє і вважаю, що в майбутньому з'являться космічні кораблі, які зможуть літати набагато швидше. І, таким чином, політ на далекі екзопланети вже не виглядає таким неможливим. Кожні 100 років швидкість засобів пересування на Землі збільшувалася приблизно в 10 разів. А це означає, що люди зможуть скоротити час своєї подорожі до цих планет на тисячі років, а може, й на сотні років", — каже Марін.

За словами вченого, щоб долетіти до іншої далекої планети за кілька сотень років, потрібно буде побудувати космічний корабель, в якому проведуть своє життя кілька поколінь земних колоністів.

Водночас вчений вважає, що глобальна зміна клімату, війни та інші катаклізми можуть призвести до вимирання людства ще до того, як буде створено швидкий міжзоряний космічний корабель. Тому може бути так, що вже ніхто ніколи не полетить за межі Сонячної системи.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, американське Національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA) представило проєкт стратегії довгострокового роботизованого дослідження Марса. Відповідно до планів, особлива увага буде приділятися недорогим місіям та партнерству з приватними компаніями.

Також повідомлялося, що NASA розпочала відбір зразків Марса під час нової місії. З'явилось перше відео краєвидів Марсу.