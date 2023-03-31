У NASA представили стратегію дослідження Марса: що заплановано

NASA планує здійснювати місії на Марс частіше

Американське Національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA) представило проєкт стратегії довгострокового роботизованого дослідження Марса. Відповідно до планів, особлива увага буде приділятися недорогим місіям та партнерству з приватними компаніями.

Основні положення стратегії дослідження Марса представив директор програми досліджень Марса Ерік Янсон.

Плани NASA щодо Марса

Нова стратегія NASA отримала назву "Спільне дослідження Марса". Вона передбачає організацію того, що у відомстві називають "стійкою" серією марсіанських місій. Реалізація стратегії запланована на період, який розпочнеться після того, як наприкінці цього десятиліття на Землю буде доставлено зразки марсіанського ґрунту в рамках чинної програми відомства з дослідження Червоної планети. Нині NASA планує реалізувати лише одну роботизовану місію з вивчення Марса. Йдеться про проєкт дослідження магнітосфери планети, який отримав назву Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorers і запланований на кінець 2024 року.

"Історично так склалося, що в нас були злети та падіння у марсіанській програмі. Коли ми говоримо про стійкий розвиток, це те, що може залишатися постійним протягом усього часу. Ми хочемо спробувати підтримувати запуск місій у регулярному ритмі", – заявив Янсон.

Він пояснив, що його слова означають намір NASA проводити недорогі марсіанські місії приблизно раз на два роки.

Передбачається, що кожна така місія коштуватиме від $100 до $300 млн. На додаток до цього відомство підтримуватиме реалізацію місій середнього класу, таких як, наприклад, запуск роботизованого посадкового модуля вартістю понад $1 млрд у рамках програми Mars Life Explorer. На додаток до цього будуть підтримуватись менш масштабні проєкти, що реалізуються разом з міжнародними партнерами та приватними компаніями.

Також NASA продовжить пошук ознак того, що в далекому минулому на Марсі існувало життя, а також займеться вивченням клімату та геології планети, у тому числі для реалізації в майбутньому пілотованих місій за участю астронавтів.

Ще один елемент стратегії NASA передбачає оновлення застарілої інфраструктури орбітальних апаратів, що забезпечують зв’язок та зйомку Марсу. У планах відомства запустити до Марса новий супутник для ретрансляції даних та ведення зйомки у першій половині наступного десятиліття. У відомстві вважають, що робота в рамках поновлення супутникової інфраструктури може відкрити нові можливості для співпраці з приватними підприємствами.

Нагадаємо, раніше у NASA повідомили, що на Марсі існують хмари, які можуть містити вуглекислий газ або сухий лід, і дослідження їх формування та руху є важливим для розуміння марсіанської атмосфери та погоди на планеті. У січні 2021 року марсохід Curiosity розпочав дослідження цих хмар за допомогою своєї кольорової камери Mastcam та чорно-білих навігаційних камер, що дозволило вченим отримати більш детальне уявлення про структуру та зростання хмар.

Також раніше NASA показало нові докладні фотографії скель Марса. Також космічне агентство створило інтерактивну карту, щоб усі охочі могли спостерігати, де саме на Марсі знаходиться марсохід Perseverance.