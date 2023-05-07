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Когда лучше созерцать ежегодный метеоритный дождь

7 мая 2023 04:12
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Когда лучше созерцать ежегодный метеоритный дождь
Ежегодно с Земли невооруженным глазом можно наблюдать метеоритный дождь. Иллюстративное фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Ежегодный метеоритный дождь в этом году можно наблюдать на ночном небе с 19 апреля по 28 мая. Несмотря на то, что это явление достигло своего пика, метеоритный потом все равно хорошо заметен на ночном небе. Также его можно наблюдать онлайн.

Об этом сообщает Space.com.

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Когда наблюдать метеоритный дождь

Хотя ежегодный метеоритный дождь Эта-Аквариды и достиг пика 5-6 мая, его можно наблюдать и в другие дни до 28 мая. Так, можно увидеть обломки кометы Галлея, входящие в атмосферу Земли на невероятной скорости и сгорающие.

На пике метеоритного потока Эта-Аквариды скорость вылета составляет около 55 метеоритов в час, но эта скорость рассчитана при идеальных условиях наблюдения, например, при совершенно темном небе и идеальной погоде. Это значит, что наблюдателям за ночным небом нужно напрячь свое зрение и быть очень внимательными, чтобы ничего не упустить.

В Северном полушарии Земли лучше всего будет виден метеоритный дождь утром, поскольку именно тогда наша планета возвращается в направлении метеоров.

Что известно о метеоритном дожде

Каждый год с апреля по май наша планета сталкивается с обломками кометы Галлея, порождающей Эта-Аквариды. Эти фрагменты пыли отделились от кометы Галлея сотни лет назад, поскольку текущий путь кометы, кажется, не приближает ее к Земле настолько, чтобы покинуть кометный мусор, который мог бы создать метеоритный дождь.

Фрагменты попадают в атмосферу Земли со скоростью более 238 км/ч, что в 100 раз быстрее реактивного истребителя и сгорают на высоте примерно 70-100 километров над поверхностью планеты.

Напомним, что 5 мая можно было наблюдать редкое лунное затмение под названием "цветочный месяц". Если вы не успели насладиться этим явлением или полностью его рассмотреть, то затемнение можно наблюдать онлайн с помощью виртуального телескопа.

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