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Коли найкраще споглядати щорічний метеоритний дощ

7 травня 2023 04:12
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Коли найкраще споглядати щорічний метеоритний дощ
Щорічно з Землі неозброєним оком можна спостерігати метеоритний дощ. Ілюстративне фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Щорічний метеоритний дощ цьогоріч можна споглядати на нічному небі з 19 квітня до 28 травня. Попри те, що це явище досягло свого піка, метеоритний потім однаково добре помітно на нічному небі. Також його можна спостерігати онлайн.

Про це повідомляє Space.com.

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Коли спостерігати метеоритний дощ

Хоча щорічний метеоритний дощ Ета-Акваріди й досяг піка 5-6 травня, його можна спостерігати й в інші дні аж до 28 травня. Так, можна побачити уламки комети Галлея, які входять в атмосферу Землі на неймовірній швидкості та згорають. 

На піку метеоритного потоку Ета-Акваріди швидкість вильоту становить близько 55 метеоритів на годину, але ця швидкість розрахована за ідеальних умов спостереження, наприклад, за абсолютно темного неба та ідеальної погоди. Це означає, що спостерігачам за нічним небом потрібно напружити свій зір та бути дуже уважними, щоб нічого не проґавити.

У Північній півкулі Землі найкраще буде видно метеоритний дощ зранку, оскільки саме тоді наша планета повертається в напрямку метеорів.

Що відомо про метеоритний дощ

Щороку з квітня по травень наша планета стикається з уламками комети Галлея, що породжує Ета-Аквариди. Ці фрагменти пилу відокремилися від комети Галлея сотні років тому, оскільки поточний шлях комети, здається, не наближає її до Землі настільки, щоб залишити кометне сміття, яке могло б створити метеоритний дощ.

Фрагменти потрапляють в атмосферу Землі зі швидкістю понад 238 км/год, що в 100 разів швидше, ніж реактивний винищувач, і згорають на висоті приблизно 70-100 кілометрів над поверхнею планети. 

Нагадаємо, що 5 травня можна було спостерігати рідкісне місячне затемнення, що має назву "квітковий місяць". Якщо ви не встигли насолодитися цим явищем чи сповна його розгледіти, то затемнення можна спостерігати онлайн за допомогою віртуального телескопа.

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