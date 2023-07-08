Космическая миссия: Индия запускает посадочный аппарат и луноход

Индия запускает посадочный аппарат и луноход. Фото: ISRO

14 июля Индия собирается осуществить запуск своих посадочного аппарата и лунохода на Луну. В настоящее время идет подготовка к старту индийской ракеты-носителя.

Об этом сообщает издание Space.

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Сообщается, что индийские ученые уже подготовили к отправке лунный автономный посадочный аппарат и луноход. Все это предусмотрено в рамках миссии "Чандраян-3".

Индия запускает посадочный аппарат и луноход. Фото: ISRO

Также известно, что оба эти аппарата были уже установлены в верхней ступени индийской ракеты-носителя LVM3 в Космическом центре имени Сатиша Дхавана.

Индия запускает посадочный аппарат и луноход. Фото: ISRO

И если все будет идти по плану, то ракета-носитель отправится в космос 14 июля. Если у них все получится, это будет иметь огромное значение для развития космической отрасли.

Индия станет четвертой страной на Земле, которая смогла посадить на Луне свои космические аппараты. Пока это сделали только США, Китай и бывший СССР.

Ученые решили провести исследование, чтобы понять влияние загадочных гравитационных волн на орбиты планет нашей Солнечной системы — Нептуна и Урана. Согласно их предположениям, причиной может быть объект, имеющий размеры с планету в нашей Солнечной системе.

Также мы писали, что Американское космическое ведомство подкорректировало планы по колонизации Луны. Скорее всего, высадка людей произойдет не раньше 2026 года, то есть годом позже, чем заявляли до недавнего времени.