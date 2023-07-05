У Сонячній системі може ховатися ще одна планета

Невідома планета в космосі. Фото: freepik.com

Вчені вирішили провести дослідження, щоб зрозуміти вплив загадкових гравітаційних хвиль на орбіти планет нашої Сонячної системи — Нептуна та Урана. Згідно з їхніми припущеннями, причиною може бути об'єкт, що має розміри з планету в нашій Сонячній системі.

Про це повідомляє Futurism.

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Так, вчені вважають, що невідомий об'єкт може перебувати у хмарі Оорта — області навколо нашої Сонячної системи з льодяними об'єктами.

Є припущення від науковців, що великі фрагменти могли злитися разом і створити об'єкт, подібний до планети, який перемістився до хмари Оорта. Можливо, там застрягла екзопланета з іншої зоряної системи.

Вчені зазначили, що наразі це лише теорія, однак дослідження зацікавило багатьох міжнародних науковців.

Зазначається також, що наразі до хмари Оорта не відправляли ніяких місій для її вивчення. Є ймовірність, що космічні апарати Вояджер-1 і Вояджер-2 посприяють дослідженню цієї області Сонячної системи в майбутньому.

Нагадаємо, що вчені помітили у космосі екзопланету. Вона обертається навколо гігантської зірки під назвою Бекду, розташованої в сузір’ї Малої Ведмедиці.

Також ми писали, що вчені виявили коричневого карлика, що за температурою значно перевищує наше Сонце — 7 727 градусів за Цельсієм, при тому, що на Сонці — 5 581 градус. Однак вони не можуть самостійно досягти такої температури.