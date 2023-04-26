Космическая ракета Швеции упала в Норвегии: что известно

Исследовательская космическая ракета, летящая в космос. Фото: SSC

В понедельник, 24 апреля, Швеция запустила исследовательскую ракету в космос. Однако она случайно упала на территории Норвегии из-за отклонений. Ученые выясняют причину инцидента.

Об этом сообщает Шведская космическая корпорация (SSC).

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В заявлении SSC отмечается, ракета достигла высоты около 250 км, но затем она "пошла чуть длиннее и западнее траекторией, чем рассчитывалось" и упала в горном массиве примерно в 15 км от Норвежской территории.

"Она упала в горах на высоте 1000 метров и в 10 километрах от ближайшего населенного пункта", — сообщил руководитель отдела связей с общественностью SSC Филипп Ольссон.

"Это отклонение мы воспринимаем серьезно. Сейчас выясняем причину, почему ракета пролетела дальше на северо-запад, чем предполагалось. Пока слишком рано делать предположения о причине, и мы ожидаем больше информации от расследования", — заявил менеджер по эксплуатации ракет и аэростатов. Esrange SSC Марк Кохберг.

Напомним, что в четверг, 20 апреля, американский миллиардер, изобретатель Илон Маск запустил самую большую ракету в истории Starship. Однако во время полета произошли некоторые сложности.

NASA опубликовало видео, на котором можно увидеть вращение Международной космической станции вокруг Земли. Видео длится час.