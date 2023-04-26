Космічна ракета Швеції впала в Норвегії: що відомо

Дослідницька космічна ракета, яка летить в космос. Фото: SSC

В понеділок, 24 квітня, Швеція запустила дослідницьку ракету в космос. Однак вона випадково впала на території Норвегії через відхилення. Дослідники з'ясовують причину інциденту.

Про це інформує Шведська космічна корпорація (SSC).

Читайте також:

Ракета Швеції впала в Норвегії

В заяві SSC зазначається, ракета досягла висоти близько 250 км, але потім вона "пішла трохи довшою і більш західною траєкторією, ніж розраховувалося" і впала в гірському масиві приблизно в 15 км від Норвезької території.

"Вона впала в горах на висоті 1000 метрів і за 10 кілометрів від найближчого населеного пункту", — повідомив керівник відділу зв'язків з громадськістю SSC Філіп Ольссон.

"Це відхилення ми сприймаємо серйозно. Зараз з'ясовуємо причину, чому ракета пролетіла далі на північний захід, ніж передбачалося. Поки що занадто рано робити припущення про причину, і ми очікуємо більше інформації від розслідування", — заявив менеджер з експлуатації ракет і аеростатів Esrange SSC Марко Кохберг.

Нагадаємо, що у четвер, 20 квітня, американський мільярдер, винахідник Ілон Маск запустив найбільшу ракету в історії Starship. Проте під час польоту сталися певні складнощі.

NASA опублікувало відео, на якому можна побачити обертання Міжнародної космічної станції навколо Землі. Відео триває годину.