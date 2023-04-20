Космическая станция, отправившаяся исследовать спутники Юпитера, отправила первые "селфи": фото
Европейская космическая станция JUICE, отправившаяся исследовать спутники Юпитера, прислала первые "селфи" из космоса. В кадр попала часть Земли и развернута солнечная панель станции.
Об этом сообщает Европейское космическое агентство.
"Селфи" от JUICE
Недавно, 14 апреля, в космос отправилась станция JUICE (Jupiter Icy Moons Explorer). Она имеет миссию — исследовать крупнейшие спутники Юпитера — Ганимед, Европу и Калисто в поиске океанов и потенциальной жизни.
Свои первые фото JUICE сделала вскоре после запуска с помощью передней камеры JMC1.
На "селфи" видно как станция удаляется от Земли, а также заметно часть ее солнечной панели и 16-метровой антенны для радарных исследований RIME, с помощью которой JUICE сможет зондировать поверхности спутников Юпитера.
Напомним, что ученые сомневаются, что европейский исследователь ледяной луны Юпитера (JUICE) вряд ли сможет найти жизнь на ледяных спутниках планеты. Однако вопрос остается, может ли процветать жизнь вблизи самой большой планеты Солнечной системы.