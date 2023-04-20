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Космическая станция, отправившаяся исследовать спутники Юпитера, отправила первые "селфи": фото

20 апреля 2023 02:44
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Космическая станция, отправившаяся исследовать спутники Юпитера, отправила первые "селфи": фото
Европейская космическая станция JUICE. Фото: ESA
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Европейская космическая станция JUICE, отправившаяся исследовать спутники Юпитера, прислала первые "селфи" из космоса. В кадр попала часть Земли и развернута солнечная панель станции.

Об этом сообщает Европейское космическое агентство.

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"Селфи" от JUICE

Недавно, 14 апреля, в космос отправилась станция JUICE (Jupiter Icy Moons Explorer). Она имеет миссию — исследовать крупнейшие спутники Юпитера — Ганимед, Европу и Калисто в поиске океанов и потенциальной жизни.

Свои первые фото JUICE сделала вскоре после запуска с помощью передней камеры JMC1.

На "селфи" видно как станция удаляется от Земли, а также заметно часть ее солнечной панели и 16-метровой антенны для радарных исследований RIME, с помощью которой JUICE сможет зондировать поверхности спутников Юпитера.

Земля
JUICE покидает Землю. Фото: ESA
Земля
JUICE покидает Землю. Фото: ESA
Развертывание солнечных панелей JUICE. Фото: ESA
Антенна RIME, попавшая в кадр. Фото: ESA

Напомним, что ученые сомневаются, что европейский исследователь ледяной луны Юпитера (JUICE) вряд ли сможет найти жизнь на ледяных спутниках планеты. Однако вопрос остается, может ли процветать жизнь вблизи самой большой планеты Солнечной системы.

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