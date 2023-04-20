Космическая станция, отправившаяся исследовать спутники Юпитера, отправила первые "селфи": фото

Европейская космическая станция JUICE. Фото: ESA

Европейская космическая станция JUICE, отправившаяся исследовать спутники Юпитера, прислала первые "селфи" из космоса. В кадр попала часть Земли и развернута солнечная панель станции.

Об этом сообщает Европейское космическое агентство.

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"Селфи" от JUICE

Недавно, 14 апреля, в космос отправилась станция JUICE (Jupiter Icy Moons Explorer). Она имеет миссию — исследовать крупнейшие спутники Юпитера — Ганимед, Европу и Калисто в поиске океанов и потенциальной жизни.

Свои первые фото JUICE сделала вскоре после запуска с помощью передней камеры JMC1.

На "селфи" видно как станция удаляется от Земли, а также заметно часть ее солнечной панели и 16-метровой антенны для радарных исследований RIME, с помощью которой JUICE сможет зондировать поверхности спутников Юпитера.

JUICE покидает Землю. Фото: ESA

JUICE покидает Землю. Фото: ESA

Развертывание солнечных панелей JUICE. Фото: ESA

Антенна RIME, попавшая в кадр. Фото: ESA

Напомним, что ученые сомневаются, что европейский исследователь ледяной луны Юпитера (JUICE) вряд ли сможет найти жизнь на ледяных спутниках планеты. Однако вопрос остается, может ли процветать жизнь вблизи самой большой планеты Солнечной системы.