Таинственные сигналы из космоса: ученые удивили новым открытием об экзопланете

Звездный путь космической станции. Фото: NASA

Недавние наблюдения радиотелескопов VLA (Very Large Array) в Нью-Мексико, США, обнаружили доказательства наличия магнитного поля на скалистой экзопланете YZ Ceti b, вращающейся вокруг звезды, расположенной примерно в 12 световых годах от Земли. Это первое возможное обнаружение магнитного поля на планете вне Солнечной системы.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном 3 апреля в журнале Nature Astronomy, передает "ЛИГА Нет".

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Что обнаружили ученые

"Это исследование показывает не только то, что эта конкретная скалистая экзопланета, вероятно, имеет магнитное поле, но и является перспективным методом поиска новых", — говорит автор исследования Джо Пеше, директор Национальной радиоастрономической обсерватории (NRAO).

Магнитные поля особенно интересны астрономам, поскольку они могут свидетельствовать о пригодности планеты к жизни. Без магнитного поля энергетические частицы звезды могут разъесть атмосферу планеты, избавляя от газовой оболочки, которая может поддерживать жизнь.

В то же время, YZ Ceti b не является планетой, пригодной для жизни. Чтобы обнаружить радиоволны от магнитного поля небольшой далекой экзопланеты, астрономам пришлось обратить внимание на экстремальный пример. YZ Ceti b расположен достаточно близко к своей звезде — слишком близко, чтобы иметь подходящую температуру для жизни. А год планеты длится всего два земных дня.

Из-за малого расстояния до звезды на планете образуется полярное сияние — им являлись радиоволны, которые наблюдали ученые. Команда ученых должна провести дальнейшие наблюдения, чтобы на 100% подтвердить природу полярного сияния и магнитного поля.

Напомним, недавно ученые показали изображение плазменного водопада на Солнце высотой около 100 000 км. Водопад длился несколько часов и был более чем в шесть раз выше диаметра Земли.