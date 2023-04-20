Космічна станція, що відправилася досліджувати супутники Юпітера, відправила перші "селфі": фото

Європейська космічна станція JUICE. Фото: ESA

Європейська космічна станція JUICE, що відправилася досліджувати супутники Юпітера, надіслала перші "селфі" з космосу. В кадр потрапила частина Землі та розгорнута сонячна панель станції.

Про це повідомляє Європейська космічна агенція.

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"Селфі" від JUICE

Нещодавно, 14 квітня, у космос відправилася станція JUICE (Jupiter Icy Moons Explorer). Вона має місію — дослідити найбільші супутники Юпітера — Ганімед, Європу та Калісто у пошуку океанів та потенційного життя.

Свої перші фото JUICE зробила невдовзі після запуску за допомогою передньої камери JMC1.

На "селфі" видно як станція віддаляється від Землі, а також помітно частину її сонячної панелі та 16-метрової антени для радарних досліджень RIME, з допомогою якої JUICE зможе зондувати поверхні супутників Юпітера.

JUICE покидає Землю. Фото: ESA

JUICE покидає Землю. Фото: ESA

Розгортання сонячних панелей JUICE. Фото: ESA

Антена RIME, що потрапила в кадр. Фото: ESA

Нагадаємо, що вчені сумніваються, що європейський дослідник крижаного місяця Юпітера (JUICE) навряд чи зможе знайти життя на крижаних супутниках планети. Однак питання залишається, чи може процвітати життя поблизу найбільшої планети Сонячної системи.