Космический алмаз: возле Земли ученые обнаружили мертвую звезду
Астрономы недалеко от Земли обнаружили мертвую звезду. Ее расстояние до нашей планеты составляет 104 световых года.
Об этом пишет издание ScienceAlert.
Как отмечают ученые, эта звезда состоит в основном из углерода и металлического кислорода. Впоследствии центр звезды превращается в плотный, жесткий, космический алмаз.
Уникальное открытие
Ученые из Университета Южного Квинсленда, Австралия, обнаружили именно такую звезду, у которой начинается процесс кристаллизации и она превращается в космический алмаз.
Ученые считают, что эти звезды затем остывают, превращаются в холодный объект, состоящий из кристаллизованного углерода. Такой объект называется чёрным карликом.
Также ученые считают, что в нашей галактике может быть гораздо больше столь необычных звездных систем. А наблюдения за ними позволят лучше понять эволюцию звезд.
Напомним, уже через 17 лет, в 2040 году, на Марсе могут высадиться люди. Правда, в NASA считают, что выполнить эту задачу будет сложно, но космическое агентство постарается.