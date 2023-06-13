Космический алмаз: возле Земли ученые обнаружили мертвую звезду

Ученые обнаружили недалеко от Земли мертвую звезду. Фото: ScienceAlert

Астрономы недалеко от Земли обнаружили мертвую звезду. Ее расстояние до нашей планеты составляет 104 световых года.

Об этом пишет издание ScienceAlert.

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Как отмечают ученые, эта звезда состоит в основном из углерода и металлического кислорода. Впоследствии центр звезды превращается в плотный, жесткий, космический алмаз.

Уникальное открытие

Ученые из Университета Южного Квинсленда, Австралия, обнаружили именно такую звезду, у которой начинается процесс кристаллизации и она превращается в космический алмаз.

Ученые считают, что эти звезды затем остывают, превращаются в холодный объект, состоящий из кристаллизованного углерода. Такой объект называется чёрным карликом.

Также ученые считают, что в нашей галактике может быть гораздо больше столь необычных звездных систем. А наблюдения за ними позволят лучше понять эволюцию звезд.

Напомним, уже через 17 лет, в 2040 году, на Марсе могут высадиться люди. Правда, в NASA считают, что выполнить эту задачу будет сложно, но космическое агентство постарается.