Космічний алмаз: поблизу Землі вчені знайшли мертву зірку

Вчені знайшли недалеко від Землі мертву зірку. Фото: ScienceAlert

Астрономи недалеко від Землі виявили мертву зірку. Її відстань до нашої планети становить 104 світлові роки.

Про це пише видання ScienceAlert.

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Як зазначають вчені, ця зірка складається здебільшого з вуглецю та металічного кисню. Згодом центр зірки перетворюється на щільний, твердий, космічний алмаз.

Унікальне відкриття

Вчені з Університету Південного Квінсленда, Австралія, виявили саме таку зірку, у якої починається процес кристалізації і вона перетворюється на космічний алмаз.

Науковці вважають, що ці зірки потім остигають, перетворюються на холодний об'єкт, що складається з кристалізованого вуглецю. Такий об'єкт називається чорним карликом.

Також вчені вважають, що в нашій галактиці може бути набагато більше таких незвичайних зіркових систем. А спостереження за ними дадуть змогу краще зрозуміти еволюцію зірок.

Нагадаємо, вже через 17 років, у 2040 році, на Марсі можуть висадитися люди. Щоправда, у NASA вважають, що виконати це завдання буде складно, але космічне агентство намагатиметься.