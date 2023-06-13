Космічний алмаз: поблизу Землі вчені знайшли мертву зірку
Астрономи недалеко від Землі виявили мертву зірку. Її відстань до нашої планети становить 104 світлові роки.
Про це пише видання ScienceAlert.
Як зазначають вчені, ця зірка складається здебільшого з вуглецю та металічного кисню. Згодом центр зірки перетворюється на щільний, твердий, космічний алмаз.
Унікальне відкриття
Вчені з Університету Південного Квінсленда, Австралія, виявили саме таку зірку, у якої починається процес кристалізації і вона перетворюється на космічний алмаз.
Науковці вважають, що ці зірки потім остигають, перетворюються на холодний об'єкт, що складається з кристалізованого вуглецю. Такий об'єкт називається чорним карликом.
Також вчені вважають, що в нашій галактиці може бути набагато більше таких незвичайних зіркових систем. А спостереження за ними дадуть змогу краще зрозуміти еволюцію зірок.
Нагадаємо, вже через 17 років, у 2040 році, на Марсі можуть висадитися люди. Щоправда, у NASA вважають, що виконати це завдання буде складно, але космічне агентство намагатиметься.