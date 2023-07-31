Космический аппарат "Вояджер-2" потерял связь с Землей: что известно

Космический аппарат Voyager 2. Фото: NASA

Космический аппарат "Вояджер-2" упустил возможность получать команды с Земли или передавать обратно данные из-за отклонения его антенны. Отклонение произошло случайно в результате серии команд, которые NASA отправило аппарату.

Об этом рассказывает Лаборатория реактивного движения NASA.

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Как поддерживают связь с "Вояджер-2"

Зонд "Вояджер-2" был отправлен в космос в 1977 году и после своего аппарата-близнеца "Вояджера-1" стал вторым рукотворным объектом в истории, покинувшим гелиосферу и попавшим в межзвездное пространство.

В настоящее время "Вояджер-2" находится в 19,9 миллиарда километров от Земли и продолжает собирать научные данные с помощью детекторов космических лучей и инструментов для исследования плазмы и магнетометра, низкоэнергетических частиц CRS и LECP.

С Землей аппарат поддерживает связь с помощью сети далекой космической связи (NASA Deep Space Network). Впрочем, сбой в работе привел к тому, что антенна "Вояджера-2" отклонилась от Земли на два градуса, что сделало невозможным передачу данных.

Возврат связи с аппаратом станет возможным, когда "Вояджер-2" вернется к своей начальной ориентации, что аппарат автоматически делает несколько раз в год. Команда миссии надеется, что аппарат не сойдет с запланированной траектории, пока связь отсутствует.

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