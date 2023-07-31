Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Космос arrow Космический аппарат "Вояджер-2" потерял связь с Землей: что известно arrow

Космический аппарат "Вояджер-2" потерял связь с Землей: что известно

31 июля 2023 22:13
- Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Космический аппарат "Вояджер-2" потерял связь с Землей: что известно
Космический аппарат Voyager 2. Фото: NASA
- Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Космический аппарат "Вояджер-2" упустил возможность получать команды с Земли или передавать обратно данные из-за отклонения его антенны. Отклонение произошло случайно в результате серии команд, которые NASA отправило аппарату.

Об этом рассказывает Лаборатория реактивного движения NASA.

Читайте также:

Ученые отметили, что вернуть связь с "Вояджером-2" агентство сможет не раньше 15 октября, когда аппарат вернется в правильное положение автоматически.

Как поддерживают связь с "Вояджер-2"

Зонд "Вояджер-2" был отправлен в космос в 1977 году и после своего аппарата-близнеца "Вояджера-1" стал вторым рукотворным объектом в истории, покинувшим гелиосферу и попавшим в межзвездное пространство.

В настоящее время "Вояджер-2" находится в 19,9 миллиарда километров от Земли и продолжает собирать научные данные с помощью детекторов космических лучей и инструментов для исследования плазмы и магнетометра, низкоэнергетических частиц CRS и LECP.

С Землей аппарат поддерживает связь с помощью сети далекой космической связи (NASA Deep Space Network). Впрочем, сбой в работе привел к тому, что антенна "Вояджера-2" отклонилась от Земли на два градуса, что сделало невозможным передачу данных.

Возврат связи с аппаратом станет возможным, когда "Вояджер-2" вернется к своей начальной ориентации, что аппарат автоматически делает несколько раз в год. Команда миссии надеется, что аппарат не сойдет с запланированной траектории, пока связь отсутствует.

Ранее мы сообщали, что в августе этого года люди смогут увидеть "супермесяц". Наблюдать за этим явлением можно будет дважды.

Также мы писали, что телескоп Джеймса Уэбба (JWST) зафиксировал две молодые звезды, расположенные в созвездии Велла в 1470 световых годах от Земли. Однако на их фоне ученые заметили еще кое-что — космический объект в виде вопросительного знака.

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

None

"Это кровь и пот": Игнат об успешной работе ПВО и не только в большом интервью

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

00:43 "Это моя бабушка": уклонисты придумали новый способ пересечения границы

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз