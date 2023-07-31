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У серпні можна буде двічі побачити "супермісяць": коли спостерігати

31 липня 2023 09:20
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У серпні можна буде двічі побачити "супермісяць": коли спостерігати
Місяць. Фото: REUTERS/Henry Romero
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У серпні цього року люди зможуть побачити "супермісяць". Спостерігати за цим явищем можна буде два рази. 

Про це повідомляє Sky News.

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"Супермісяць" у серпні

Феномен відбувається, коли повний місяць знаходиться поблизу своєї найближчої точки до Землі. Завдяки цьому він виглядає на 14% більшим і на 30%, якщо порівнювати з тим, коли він знаходиться найбільш далеко від планети.

Побачити "супермісяць" можна у вівторок, 1 серпня. Він знаходитиметься від Землі на відстані 357 530 км.

Вдруге спостерігати за явищем можна буде в ніч проти середи, 30 серпня. Місяць буде на відстані 357 344 км до нашої планети. Цей феномен також називають "блакитним місяцем".

Італійський астроном Джанлуки Масі розповів, що востаннє два повні "супермісяці" були протягом одного місяця у 2018 році. Це явище повториться у 2037 році.

Нагадаємо, у серпні протягом кількох тижнів українці зможуть спостерігати зорепад. А найкращими днями для спостереження науковці називають 12 — 13 серпня.

Також ми писали, що телескоп Джеймса Вебба (JWST) зафіксував дві молоді зірки, що розташовані в сузір’ї Вела на відстані 1470 світлових років від Землі. Однак на їх тлі науковці помітили ще дещо — космічний об'єкт у вигляді знаку питання.

Додамо, вчені виявили екзопланету WASP-193B, яку можна порівняти з цукровою ватою. Її вдалося помітити на відстані 1232 світлові роки від нас.

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