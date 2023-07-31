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Космічний апарат "Вояджер-2" втратив зв'язок із Землею: що відомо

31 липня 2023 22:13
- Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Космічний апарат "Вояджер-2" втратив зв'язок із Землею: що відомо
Космічний апарат Voyager 2. Фото: NASA
- Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Космічний апарат "Вояджер-2" втратив можливість отримувати команди із Землі чи передавати назад дані через відхилення його антени. Відхилення сталося випадково, внаслідок серії команд, які NASA надіслало апарату.

Про це розповідає Лабораторія реактивного руху NASA.

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Вчені зазначили, що повернути зв'язок з "Вояджером-2" агенція зможе не раніше 15 жовтня, коли апарат повернеться у "правильне" положення автоматично.

Як підтримують зв'язок із "Вояджер-2"

Зонд "Вояджер-2" був відправлений у космос 1977 року та після свого апарата-близнюка "Вояджера-1" став другим рукотворним об'єктом в історії, який покинув геліосферу та потрапив у міжзоряний простір.

Наразі "Вояджер-2" перебуває на відстані 19,9 мільярда кілометрів від Землі та продовжує збирати наукові дані за допомогою детекторів космічних променів і інструментів для дослідження плазми та магнетометра, низькоенергетичних частинок CRS та LECP.

Із Землею апарат підтримує зв'язок за допомогою Мережі далекого космічного зв'язку (NASA Deep Space Network). Втім, збій у роботі призвів до того, що антена "Вояджера-2" відхилилася від Землі на два градуси, що унеможливило передавання даних.

Повернути зв'язок з апаратом стане можливим, коли "Вояджер-2" повернеться до своєї початкової орієнтації, що апарат автоматично робить кілька разів на рік. Команда місії сподівається, що апарат не зійде із запланованої траєкторії, траєкторії, поки зв'язок відсутній.

Раніше ми повідомляли, що у серпні цього року люди зможуть побачити "супермісяць". Спостерігати за цим явищем можна буде два рази. 

Також ми писали, що телескоп Джеймса Вебба (JWST) зафіксував дві молоді зірки, що розташовані в сузір’ї Вела на відстані 1470 світлових років від Землі. Однак на їхньому тлі науковці помітили ще дещо — космічний об'єкт у вигляді знаку питання.

 

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