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Крах космического аппарата "Луна-25" может испортить отношения Китая и России, — Bloomberg

21 августа 2023 15:55
mariya-kahal.jpg - Мария Кагал
Мария Кагал
Редактор международного отдела
Крах космического аппарата "Луна-25" может испортить отношения Китая и России, — Bloomberg
Российский космический аппарат "Луна-25". Фото: Роскосмос
mariya-kahal.jpg - Мария Кагал
Мария Кагал
Редактор международного отдела

Авария российского космического аппарата, о которой сообщили накануне, окажет негативное влияние на отношения России с ее самым влиятельным союзником Китаем. А вот Индия наоборот только выиграет от этого, ведь параллельно развивает свою успешную космическую программу.

Об этом сообщает издание Bloomberg.

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Крах российского космического корабля "Луна-25" на Луне  это не только удар по амбициям Путина, но и неприятный конфуз для президента Китая Си Цзиньпина. Они намеревались совместно бросить вызов США, построив лунную базу, но авария значительно помешала их планам.

Общая база должна была бы расположиться на южном полюсе Луны, где "Луна-25" должна была приземлиться первой. Однако космический аппарат просто разбился о поверхность Луны.

Китайские СМИ очень ограниченно освещали эту новость. К примеру, бывший редактор газеты Global Times, контролируемой Коммунистической партией, Ху Сицзинь написал в статье следующее:

"Ожидается, что эта неудача нанесет удар по амбициям России. Запад не должен недооценивать Россию только потому, что ее лунная программа провалилась".

Эксперты называют причинами стагнации космической программы России коррупцию, неэффективное управление и санкции.

Китай умаляет роль России после собственного успеха на Луне в 2019 году и признает ограниченную ценность РФ как космического партнера. Из-за аварии синхронизация миссии стала невозможной, что повлияет на будущее сотрудничество.

Этот конфуз открывает возможность для Индии стать первой на южном полюсе Луны из "Чандраян-3". Индийский космический аппарат должен приземлиться на Луне 23 августа.

Напомним, из атмосферы Нептуна исчезли почти все тучи ученые связывают это с солнечной активностью.

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