Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Космос arrow Из атмосферы Нептуна исчезли облака: какая причина arrow

Из атмосферы Нептуна исчезли облака: какая причина

20 августа 2023 15:22
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Из атмосферы Нептуна исчезли облака: какая причина
Планета Нептун. Фото: Cosmoplanet
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Из атмосферы Нептуна исчезли почти все облака. Однако исследование показало, что с планетой такое происходит не в первый раз. Формирование и рассеяние облаков связано с солнечной активностью.

Об этом исследовании рассказывает обсерватория Кека, а статья ученых опубликована в журнале Icarus.

Читайте также:

Исчезновение облаков с Нептуна

Ученые считают, что, когда наше светило снижает активность, Нептуну не хватает ультрафиолетового излучения, благодаря которому на нем появляются облака.

Наземная обсерватория Кека, космический телескоп "Габбл" и ученые из Калифорнийского университета в Беркли совместно с коллегами получили изображение планеты с 1994 по 2020 год. Ученые заметили, что в 2019 году Нептун начал терять белые облака. Как оказалось, активность облаков на планете изменчива.

null
Фото Нептуна, которые в разные годы сделал телескоп "Габбл". Фото: NASA

На фотографиях можно увидеть, что в 2002 году облаков было много из-за того, что планета отражала много света своей дымкой. Однако в 2007 году отражательная способность Нептуна снизилась. Астрономы объяснили это уменьшением количества облаков.

Когда вернутся облака

Ученые считают, что облачность на Нептуне связана с солнечными циклами, то есть периодическими изменениями максимумов и минимумов солнечной активности. Они отмечаются увеличением или уменьшением количества солнечных пятен, от которых зависят появления магнитной бури и рентгеновских вспышек.

Астрономы заявили, что интенсивность ультрафиолетового излучения вносит свой вклад в химические реакции, происходящие в атмосфере Нептуна.

По словам ученых, облака образуются в ходе фотохимических реакций с газообразным метаном, а поскольку планета находится на расстоянии почти 4,5 миллиарда километров от Солнца, то изменения погоды происходят минимум через два года после солнечного максимума.

Вероятно, облака вернутся на Нептун в 2025 году из-за пика солнечной активности.

Напомним, сегодня, 20 августа, Украину накроет мощная магнитная буря. Ее оценивают в 5 баллов. Поэтому метеозависимым людям в это время следует позаботиться о своем здоровье.

Также мы писали, что в начале августа в США произошел успешный запуск туристического самолета в космос. Он поднялся на высоту 80 км, где пассажиры почувствовали космическую невесомость.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

None

"Наша справа". Скандальные ДТП

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

09:07 Евро и доллар резко подорожали: курс 16 августа

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз