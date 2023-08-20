Из атмосферы Нептуна исчезли облака: какая причина

Планета Нептун. Фото: Cosmoplanet

Из атмосферы Нептуна исчезли почти все облака. Однако исследование показало, что с планетой такое происходит не в первый раз. Формирование и рассеяние облаков связано с солнечной активностью.

Об этом исследовании рассказывает обсерватория Кека, а статья ученых опубликована в журнале Icarus.

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Ученые считают, что, когда наше светило снижает активность, Нептуну не хватает ультрафиолетового излучения, благодаря которому на нем появляются облака.

Наземная обсерватория Кека, космический телескоп "Габбл" и ученые из Калифорнийского университета в Беркли совместно с коллегами получили изображение планеты с 1994 по 2020 год. Ученые заметили, что в 2019 году Нептун начал терять белые облака. Как оказалось, активность облаков на планете изменчива.

Фото Нептуна, которые в разные годы сделал телескоп "Габбл". Фото: NASA

На фотографиях можно увидеть, что в 2002 году облаков было много из-за того, что планета отражала много света своей дымкой. Однако в 2007 году отражательная способность Нептуна снизилась. Астрономы объяснили это уменьшением количества облаков.

Когда вернутся облака

Ученые считают, что облачность на Нептуне связана с солнечными циклами, то есть периодическими изменениями максимумов и минимумов солнечной активности. Они отмечаются увеличением или уменьшением количества солнечных пятен, от которых зависят появления магнитной бури и рентгеновских вспышек.

Астрономы заявили, что интенсивность ультрафиолетового излучения вносит свой вклад в химические реакции, происходящие в атмосфере Нептуна.

По словам ученых, облака образуются в ходе фотохимических реакций с газообразным метаном, а поскольку планета находится на расстоянии почти 4,5 миллиарда километров от Солнца, то изменения погоды происходят минимум через два года после солнечного максимума.

Вероятно, облака вернутся на Нептун в 2025 году из-за пика солнечной активности.

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