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Розпіарена російська космічна станція "Луна-25" розбилася об поверхню Місяця

20 серпня 2023 12:27
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Розпіарена російська космічна станція "Луна-25" розбилася об поверхню Місяця
Космічна станція біля Місяця. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У суботу, 19 серпня, відповідно до плану місії космічного апарату "Луна-25" було заплановано імпульс для створення еліптичної траєкторії перед посадкою. Проте приблизно о 14:57 за московським часом контакт з "Луна-25" було втрачено.

Про це повідомляє Роскосмос.

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Повідомляється, що дії, вжиті 19 та 20 серпня у спробі виявити апарат та відновити зв'язок з ним, не принесли бажаного результату.

Виходячи з первинного аналізу, через відмінності між фактичним імпульсом і запланованим апарат опинився на траєкторії, відмінній від запланованої, і, мабуть, зіткнувся з місячною поверхнею.

Щоб розібратися в причинах події з "Луна-25", буде створено міжвідомчу комісію.

скріншот
Повідомлення Роскосмосу. Фото: скриншот

Позаштатна ситуація

Раніше повідомлялося, що на станції "Луна-25" сталася позаштатна ситуація. Під час операції переведення автоматичної станції "Луна-25" на передпосадкову траєкторію виникли технічні проблеми, через які маневр не був виконаний відповідно до заданих характеристик.

Історія російської місячної станції

11 серпня з космодрому Східний відбувся запуск ракети "Союз-2.1б", яка доставила на орбіту першу російську місячну станцію "Луна-25" приблизно через півстоліття.

Заплановане місце посадки вибрано у південній полярній частині Місяця, де, як передбачається, є запаси водяного льоду.

До цього 1976 року місія "Луна-24" успішно доставила на Землю проби місячного ґрунту вагою 170 г. Зазначимо, що це могла бути перша посадка у районі місячного полюса. Раніше всі радянські місії до Місяця здійснювалися в екваторіальних областях.

Нагадаємо, що до 15 листопада до запуску може бути готовий 3-метровий місяцехід Nova-C. Він вилетить на ракеті SpaceX.

Також ми повідомляли, що індійський посадковий модуль "Чандраян-3" досяг близько місячної орбіти та виконав перший маневр, щоб правильно дістатися пункту призначення на Місяці. Щобільше, він уже встиг оприлюднити перші фото супутника Землі.

 

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