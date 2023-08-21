Крах космічного апарату "Луна-25" може зіпсувати стосунки Китаю та Росії, — Bloomberg

Російський космічний апарат "Луна-25". Фото: Роскосмос

Марія Кагал Редактор міжнародного відділу

Аварія російського космічного апарату, про яку повідомили напередодні, негативно вплине на стосунки Росії з її найвпливовішим союзником Китаєм. А ось Індія навпаки лише виграє від цього, адже паралельно розвиває свою успішну космічну програму.

Про це повідомляє видання Bloomberg.

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Крах російського космічного корабля "Луна-25" на Місяці — це не лише удар по амбіціях Путіна, але й неприємний конфуз для президента Китаю Сі Цзіньпіна. Вони мали намір спільно кинути виклик США, побудувавши місячну базу, але аварія значно завадила їхнім планам.

Спільна база мала б розташуватися на південному полюсі Місяця, де "Луна-25" мала приземлитися першою. Однак космічний апарат просто розбився об поверхню Місяця.

Китайські ЗМІ дуже обмежено висвітлювали цю новину. Приміром, колишній редактор газети Global Times, контрольованої Комуністичною партією, Ху Сіцзінь написав у статті таке:

"Очікується, що ця невдача завдасть удару по амбіціях Росії. Захід не має недооцінювати Росію лише тому, що її місячна програма провалилася".

Експерти називають причинами стагнації космічної програми Росії корупцію, неефективне управління та санкції.

Китай применшує роль Росії після власного успіху на Місяці у 2019 році та визнає обмежену цінність РФ як космічного партнера. Через аварію синхронізація місії стала неможливою, що вплине на майбутню співпрацю.

Цей конфуз відкриває можливість для Індії стати першою на південному полюсі Місяця з "Чандраян-3". Індійський космічний апарат має приземлитись на Місяці 23 серпня.

Chandrayaan-3 Mission:



🇮🇳Chandrayaan-3 is set to land on the moon 🌖on August 23, 2023, around 18:04 Hrs. IST.



Thanks for the wishes and positivity!



Let’s continue experiencing the journey together

as the action unfolds LIVE at:

ISRO Website https://t.co/osrHMk7MZL

YouTube… pic.twitter.com/zyu1sdVpoE — ISRO (@isro) August 20, 2023

Нагадаємо, з атмосфери Нептуна зникли майже всі хмари — вчені пов'язують це з сонячною активністю.