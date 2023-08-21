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Крах космічного апарату "Луна-25" може зіпсувати стосунки Китаю та Росії, — Bloomberg

21 серпня 2023 15:55
mariya-kahal.jpg - Марія Кагал
Марія Кагал
Редактор міжнародного відділу
Крах космічного апарату "Луна-25" може зіпсувати стосунки Китаю та Росії, — Bloomberg
Російський космічний апарат "Луна-25". Фото: Роскосмос
mariya-kahal.jpg - Марія Кагал
Марія Кагал
Редактор міжнародного відділу

Аварія російського космічного апарату, про яку повідомили напередодні, негативно вплине на стосунки Росії з її найвпливовішим союзником Китаєм. А ось Індія навпаки лише виграє від цього, адже паралельно розвиває свою успішну космічну програму. 

Про це повідомляє видання Bloomberg

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Крах російського космічного корабля "Луна-25" на Місяці — це не лише удар по амбіціях Путіна, але й неприємний конфуз для президента Китаю Сі Цзіньпіна. Вони мали намір спільно кинути виклик США, побудувавши місячну базу, але аварія значно завадила їхнім планам.

Спільна база мала б розташуватися на південному полюсі Місяця, де "Луна-25" мала приземлитися першою. Однак космічний апарат просто розбився об поверхню Місяця. 

Китайські ЗМІ дуже обмежено висвітлювали цю новину. Приміром, колишній редактор газети Global Times, контрольованої Комуністичною партією, Ху Сіцзінь написав у статті таке: 

"Очікується, що ця невдача завдасть удару по амбіціях Росії. Захід не має недооцінювати Росію лише тому, що її місячна програма провалилася".

Експерти називають причинами стагнації космічної програми Росії корупцію, неефективне управління та санкції.

Китай применшує роль Росії після власного успіху на Місяці у 2019 році та визнає обмежену цінність РФ як космічного партнера. Через аварію синхронізація місії стала неможливою, що вплине на майбутню співпрацю. 

Цей конфуз відкриває можливість для Індії стати першою на південному полюсі Місяця з "Чандраян-3". Індійський космічний апарат має приземлитись на Місяці 23 серпня. 

Нагадаємо, з атмосфери Нептуна зникли майже всі хмари — вчені пов'язують це з сонячною активністю. 

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