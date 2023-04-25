Кратер внутри кратера: марсоход показал одно из чудес Красной планеты

Дюны на дне кратера Бельва, сфотографированных марсоходом. Фото: NASA/JPL-Caltech/ASU/MSSS/Thomas Appéré

NASA отмечает, что марсоход Perseverance прибыл к скале Эхо-Крик, откуда открывается великолепный вид на марсианский кратер Бельва. На Красной планете марсоход находится еще с прошлого года.

Об этом организация сообщает на своем официальном сайте.

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Кратер Бельва внутри кратера Езеро

Команда марсохода Perseverance ("Персеверанс") направила его к небольшому кратеру Бельва, расположенному в большем кратере Езеро, где, как сообщают исследователи, когда-то протекала марсианская река. Perseverance увидел его устланное дюнами дно и разрушенные склоны эрозией.

"Кратер Бельва, видимый издалека, имеет интересное соотношение глубины к диаметру по сравнению с другими марсианскими кратерами, поскольку он мельче, чем ожидалось. Кажется, что стены кратера также были пробиты. Заполнен ли кратер или размыты края? Были ли стены кратера пробиты водой". Наша научная команда надеется ответить на эти вопросы, внимательно посмотрев на стены кратера с нашей точки зрения", — отмечает NASA.

Фотография, которую Perseverance получил у кратера Бельва. Фото: NASA's Perseverance Mars Rover / Twitter

Также NASA утверждает, что стены скалы Эхо-Крим, что у кратера Бельва, обитые трещинами, которые могут иметь различные источники происхождения — от осадочного до вулканического. Возможно, что это связано с водой, которая когда-то была на Марсе.

Что известно о кратере Бельва

2020 марсоход Perseverance высадился в кратере Езеро, чтобы исследовать возможное водное прошлое планеты. На Марсе благодаря наблюдениям марсохода планетологи изучают размеры, форму и состав валунов, чтобы понять, как потоки воды могли нести их планетой.

Ученые надеются выяснить, связана ли геология кратера с рекой, когда-то протекавшей по региону. Perseverance сейчас также начал новую научную кампанию по сбору образцов с Марса.

Напомним, что в Техасе четверо волонтеров-астронавтов с июня 2023 года проведут год в замкнутом помещении. Он будет напоминать условия Марса. В NASA хотят проверить, как год изоляции и с ограниченными ресурсами влияет на здоровье человека.