Волонтеры проживут год в условиях, подобных Красной планете

Четыре волонтера будут жить как на Марсе. Фото: Mark Felix/Getty Images

В Техасе четыре волонтера-астронавта с июня 2023 года проведут год в замкнутом помещении. Оно будет напоминать условия Марса. В NASA хотят проверить, как год изоляции и с ограниченными ресурсами будет влиять на здоровье человека.

Об этом пишет The Guardian.

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Имена членов экипажа в NASA не сообщают, однако отмечают, что их отобрали по схожим критериям, по которым отбирают астронавтов для космических миссий.

Они будут жить в доме площадью около 160 м2. В доме есть четыре комнаты, рабочие места, медпункт, зона отдыха и общаю ваннаю комната. Волонтеры будут иметь также ограниченный запас пищи.

Волонтеры проведут год в замкнутом помещении. Фото: Mark Felix/Getty Images

Им нужно будет регулярно сдавать образцы крови и проходить психологические опросы, чтобы ученые могли видеть, что происходит с телом и разумом человека в подобных условиях.

"Нас очень интересует реакция на стресс в такой ситуации, особенно в долгосрочной изоляции" , — сказала доктор Сюзанна Белл, руководитель лаборатории поведенческого здоровья и эффективности в NASA.

Наибольшим вызовом для участников исследования должна стать так называемая песочница, по которой экипаж будет идти во временное помещение.

Волонтеры проведут год в замкнутом помещении. Фото: Mark Felix/Getty Images

В течение года волонтеры будут проводить эксперименты, выращивать свежие овощи в теплицах, заниматься физическими упражнениями.

Участникам эксперимента будет позволено выйти из проекта, если они этого пожелают. На этот случай у NASA отобрали еще двух волонтеров.

Там считают, что это исследование приблизит к реальной высадке людей на поверхность Марса, которая планируется начать уже в 2030-х годах.

Первый полет с людьми на Марс

Компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску, показала на видео, как будет выглядеть первый полет на Марс с людьми на борту. Он должен состояться с помощью новейшей ракеты Starship.

Ранее Маск заявлял, что в ближайшие 10 лет он отправит первых людей на Марс. Однако его новая ракета Starship еще даже не прошла испытание. Первый полет в космос должен состояться только на следующей неделе.

Однако эксперты NASA считают, что первый такой полет состоится не раньше, чем в конце 2030-х — начале 2040-х годов, а может, и позже.

Напомним, NASA рассказала о первой женщине и темнокожем мужчине, которые примут участие в месячной миссии. Таким образом, NASA выполняет свое обещание обеспечить большее разнообразие в своих исследовательских усилиях. Все предыдущие миссии на Луну были совершены белыми мужчинами.