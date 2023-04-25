Кратер всередині кратера: марсохід показав одне з див Червоної планети

Дюни на дні кратера Бельва, які сфотографував марсохід. Фото: NASA / JPL-Caltech / ASU / MSSS / Thomas Appéré

NASA зазначає, що марсохід Perseverance прибув до скелі Ехо-Крік, звідки відкривається чудовий краєвид на марсіанський кратер Бельва. На Червоній планеті марсохід перебуває ще з минулого року.

Про це організація повідомляє на своєму офіційному сайті.

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Кратер Бельва всередині кратера Єзеро

Команда марсохода Perseverance ("Персеверанс") спрямувала його до невеликого кратера Бельва, що розташований у більшому кратері Єзеро, де, як повідомляють дослідники, колись протікала марсіанська річка. Perseverance побачив його встелене дюнами дно та зруйновані ерозією схили.

"Кратер Бельва, видимий здалеку, має цікаве співвідношення глибини до діаметра порівняно з іншими марсіанськими кратерами, оскільки він дрібніший, ніж очікувалося. Здається, що стіни кратера також були пробиті. Чи кратер заповнений, чи краї були розмиті? Чи були стіни кратера пробиті водою чи льодом? Наша наукова команда сподівається відповісти на ці запитання, уважно подивившись на стіни кратера з нашої точки зору", — зазначає NASA.

Світлина, яку Perseverance отримав біля кратера Бельва. Фото: NASA's Perseverance Mars Rover / Twitter

Також NASA стверджує, що стінки стелі Ехо-Крім, що біля кратера Бельва, помережані тріщинами, які можуть мати різноманітні джерела походження — від осадового до вулканічного. Можливо також, що це пов'язано з водою, що колись була на Марсі.

Що відомо про кратер Бельва

2020 року марсохід Perseverance висадився у кратері Єзеро, щоб дослідити можливе водне минуле планети. На Марсі, завдяки спостереженням марсохода, планетологи вивчають розміри, форму і склад валунів, щоб зрозуміти, як потоки води могли нести їх планетою.

Вчені сподіваються з'ясувати, чи пов'язана геологія кратера із річкою, що колись протікала регіоном. Perseverance зараз також розпочав нову наукову кампанію зі збирання зразків з Марса.

Нагадаємо, що в Техасі четверо волонтерів-астронавтів з червня 2023 року проведуть рік в замкнутому приміщенні. Воно нагадуватиме умови Марсу. У NASA хочуть перевірити, як рік ізоляції та з обмеженими ресурсами впливає на здоров’я людини.