Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Космос arrow Марс оборачивается быстрее, чем раньше, — NASA arrow

Марс оборачивается быстрее, чем раньше, — NASA

16 августа 2023 01:34
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Марс оборачивается быстрее, чем раньше, — NASA
Мархоход изучает Красную планету. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В NASA отмечают, что Красная планета сейчас двигается гораздо быстрее, чем раньше. Об этом свидетельствуют данные, которые собрал на планете марсоход.

Об этом пишет издание CNN.

Читайте также:

Скорость вращения Марса

Ученые отмечают, что вращение планеты увеличивается примерно на 4 миллисекунды угла в год или сокращает продолжительность марсианского дня на долю миллисекунды в год.

Отметим, что марсианский день длится примерно на 40 минут дольше, чем день на Земле.

Исследователи окончательно не могут сказать, что влечет за собой ускорение. Однако они предполагают, что это может быть связано со скоплением льда на полюсах Марса. Когда масса планеты изменяется таким образом, вращение планеты может ускориться.

"Мы ищем вариации, которые составляют всего несколько десятков сантиметров в течение марсианского года. Нужно накопить очень много времени и много данных, прежде чем мы даже сможем увидеть эти вариации", — сказал автор исследования Себастьен Ле Местр.

Напомним, марсианский вертолет NASA Ingenuity во время успешного 54-го полета на Красной планете сделал новые фотографии. Это его первый полный полет после того, как вертолет не смог завершить свой предыдущий 22 июля.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

None

Главные новости Украины 15 августа: утренний обстрел Украины и очереди на границе

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

13:58 Не смог пройти мимо флага: американец захотел познакомиться с соседками-украинками

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз