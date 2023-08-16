Марс оборачивается быстрее, чем раньше, — NASA

Мархоход изучает Красную планету. Фото: Google

В NASA отмечают, что Красная планета сейчас двигается гораздо быстрее, чем раньше. Об этом свидетельствуют данные, которые собрал на планете марсоход.

Об этом пишет издание CNN.

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Скорость вращения Марса

Ученые отмечают, что вращение планеты увеличивается примерно на 4 миллисекунды угла в год или сокращает продолжительность марсианского дня на долю миллисекунды в год.

Отметим, что марсианский день длится примерно на 40 минут дольше, чем день на Земле.

Исследователи окончательно не могут сказать, что влечет за собой ускорение. Однако они предполагают, что это может быть связано со скоплением льда на полюсах Марса. Когда масса планеты изменяется таким образом, вращение планеты может ускориться.

"Мы ищем вариации, которые составляют всего несколько десятков сантиметров в течение марсианского года. Нужно накопить очень много времени и много данных, прежде чем мы даже сможем увидеть эти вариации", — сказал автор исследования Себастьен Ле Местр.

Напомним, марсианский вертолет NASA Ingenuity во время успешного 54-го полета на Красной планете сделал новые фотографии. Это его первый полный полет после того, как вертолет не смог завершить свой предыдущий 22 июля.