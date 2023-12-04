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Марс глазами будущих астронавтов — NASA поразили удивительными кадрами

4 декабря 2023 21:34
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич
NASA показали, каким увидят Марс будущие астронавты — видео
Люди гуляют по симуляционной базе C-Space Mars в пустыне Гоби, Китай. Фото: matjaz tancic/humanmars
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич

Одна из главных целей человечества — попасть на Марс. Специалисты NASA и ESA прогнозируют, что первые астронавты окажутся на Красной планете еще в 21 веке, в 2045 или 2050 году. А компания SpaceX уверяет, что первый экипаж отправится в далекое путешествие уже в 2029 году. А пока будущие колонисты готовятся покорять неизведанную вселенную, у нас есть возможность посмотреть на удивительные кадры четвертой планеты от Солнца.

Так, необычный вид горизонта Марса показал орбитальный аппарат NASA Odyssey. Об этом сообщило космическое агентство на официальном сайте.

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Отмечается, что серию панорамных изображений, демонстрирующих изогнутый марсианский ландшафт под прозрачными слоями облаков и пыли, космический аппарат сделал с помощью камеры THEMIS, при чем с высоты примерно 400 км над поверхностью планеты примерно с той же высоты, на которой вращается Международная космическая станция вокруг Земли.

Объединенные друг с другом десять снимков предлагают не только новый вид на Марс, но и помогают ученым получить новое представление об атмосфере Красной планеты.

Судя по всему, именно такой увидят планету астронавты, которые в будущем полетят к ней.

 

NASA показали, каким увидят Марс будущие астронавты
Необычный вид на горизонт Марса. Фото: NASA/JPL-Caltech/ASU

Следует заметить, что сделать подобные кадры не так просто, как кажется. Инженеры Лаборатории реактивного движения NASA в Южной Калифорнии и компании Lockheed Martin Space потратили три месяца на планирование этих наблюдений.

Чувствительность инфракрасной камеры к теплу позволила отражать лед, камни, песок и пыль, а также изменение температуры на поверхности планеты.

А для такого ракурса пришлось много часов пожертвовать связью с Землей — антенна спутника оказалась повернутой в сторону нашей планеты. Это было очень рискованно, ведь исследователи могли лишиться связи с аппаратом навсегда.

 

Ранее мы рассказывали, что ученые подсчитали, сколько времени займет полет в Марс.

Напомним, мы сообщали, что NASA испытывает марсианские вертолеты сразу в двух разных мирах.

Также мы писали, что китайские исследователи нашли способ наделить Марс кислородом.

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