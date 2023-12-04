NASA показали, каким увидят Марс будущие астронавты — видео

Люди гуляют по симуляционной базе C-Space Mars в пустыне Гоби, Китай. Фото: matjaz tancic/humanmars

Одна из главных целей человечества — попасть на Марс. Специалисты NASA и ESA прогнозируют, что первые астронавты окажутся на Красной планете еще в 21 веке, в 2045 или 2050 году. А компания SpaceX уверяет, что первый экипаж отправится в далекое путешествие уже в 2029 году. А пока будущие колонисты готовятся покорять неизведанную вселенную, у нас есть возможность посмотреть на удивительные кадры четвертой планеты от Солнца.

Так, необычный вид горизонта Марса показал орбитальный аппарат NASA Odyssey. Об этом сообщило космическое агентство на официальном сайте.

Читайте также:

Отмечается, что серию панорамных изображений, демонстрирующих изогнутый марсианский ландшафт под прозрачными слоями облаков и пыли, космический аппарат сделал с помощью камеры THEMIS, при чем с высоты примерно 400 км над поверхностью планеты примерно с той же высоты, на которой вращается Международная космическая станция вокруг Земли.

Объединенные друг с другом десять снимков предлагают не только новый вид на Марс, но и помогают ученым получить новое представление об атмосфере Красной планеты.

Судя по всему, именно такой увидят планету астронавты, которые в будущем полетят к ней.

Необычный вид на горизонт Марса. Фото: NASA/JPL-Caltech/ASU

Следует заметить, что сделать подобные кадры не так просто, как кажется. Инженеры Лаборатории реактивного движения NASA в Южной Калифорнии и компании Lockheed Martin Space потратили три месяца на планирование этих наблюдений.

Чувствительность инфракрасной камеры к теплу позволила отражать лед, камни, песок и пыль, а также изменение температуры на поверхности планеты.

А для такого ракурса пришлось много часов пожертвовать связью с Землей — антенна спутника оказалась повернутой в сторону нашей планеты. Это было очень рискованно, ведь исследователи могли лишиться связи с аппаратом навсегда.

Ранее мы рассказывали, что ученые подсчитали, сколько времени займет полет в Марс.

Напомним, мы сообщали, что NASA испытывает марсианские вертолеты сразу в двух разных мирах.

Также мы писали, что китайские исследователи нашли способ наделить Марс кислородом.