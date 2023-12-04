NASA показали, яким побачать Марс майбутні астронавти — відео

Марс очима майбутніх астронавтів — NASA вразили дивовижними кадрами
Одна з головних цілей людства — потрапити на Марс. Фахівці NASA та ESA прогнозують, що перші астронавти опиняться на Червоній планеті ще у 21 столітті, у 2045 чи 2050 році. А компанія SpaceX запевняє, що перший екіпаж рушить у далеку подорож вже 2029 року. А поки майбутні колоністи готуються підкорювати незвіданий всесвіт, у нас є змога подивитися на дивовижні кадри четвертої планети від Сонця.
Так, незвичайний вид горизонту Марса показав орбітальний апарат NASA Odyssey. Про це повідомило космічне агентство на офіційному сайті.
Зазначається, що серію панорамних зображень, що демонструють вигнутий марсіанський ландшафт під прозорими шарами хмар та пилу, космічний апарат зробив за допомогою камери THEMIS, причому з висоти приблизно 400 км над поверхнею планети — приблизно з тієї ж висоти, на якій Міжнародна космічна станція обертається довкола Землі.
Об'єднані один з одним десять знімків пропонують не тільки новий вид на Марс, але й допомагають вченим отримати нове уявлення про атмосферу Червоної планети.
Зважаючи на все, саме такою побачать планету астронавти, які в майбутньому полетять до неї.
Варто зауважити, що зробити подібні кадри не так просто, як здається. Інженери Лабораторії реактивного руху NASA у Південній Каліфорнії та компанії Lockheed Martin Space витратили три місяці на планування цих спостережень.
Чутливість інфрачервоної камери до тепла дозволила відображати лід, каміння, пісок та пил, а також зміни температури на поверхні планети.
А для такого ракурсу довелося багато годин пожертвувати зв'язком із Землею — антена супутника виявилася повернена в бік від нашої планети. Це було дуже ризиковано, адже дослідники могли втратити зв'язок з апаратом назавжди.
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