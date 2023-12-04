NASA показали, яким побачать Марс майбутні астронавти — відео

Люди гуляють на симуляційній базі C-Space Mars у пустелі Гобі, Китай. Фото: matjaz tancic/humanmars

Одна з головних цілей людства — потрапити на Марс. Фахівці NASA та ESA прогнозують, що перші астронавти опиняться на Червоній планеті ще у 21 столітті, у 2045 чи 2050 році. А компанія SpaceX запевняє, що перший екіпаж рушить у далеку подорож вже 2029 року. А поки майбутні колоністи готуються підкорювати незвіданий всесвіт, у нас є змога подивитися на дивовижні кадри четвертої планети від Сонця.

Так, незвичайний вид горизонту Марса показав орбітальний апарат NASA Odyssey. Про це повідомило космічне агентство на офіційному сайті.

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Зазначається, що серію панорамних зображень, що демонструють вигнутий марсіанський ландшафт під прозорими шарами хмар та пилу, космічний апарат зробив за допомогою камери THEMIS, причому з висоти приблизно 400 км над поверхнею планети — приблизно з тієї ж висоти, на якій Міжнародна космічна станція обертається довкола Землі.

Об'єднані один з одним десять знімків пропонують не тільки новий вид на Марс, але й допомагають вченим отримати нове уявлення про атмосферу Червоної планети.

Зважаючи на все, саме такою побачать планету астронавти, які в майбутньому полетять до неї.

Незвичайний вид на горизонт Марса. Фото: NASA/JPL-Caltech/ASU

Варто зауважити, що зробити подібні кадри не так просто, як здається. Інженери Лабораторії реактивного руху NASA у Південній Каліфорнії та компанії Lockheed Martin Space витратили три місяці на планування цих спостережень.

Чутливість інфрачервоної камери до тепла дозволила відображати лід, каміння, пісок та пил, а також зміни температури на поверхні планети.

А для такого ракурсу довелося багато годин пожертвувати зв'язком із Землею — антена супутника виявилася повернена в бік від нашої планети. Це було дуже ризиковано, адже дослідники могли втратити зв'язок з апаратом назавжди.

Раніше ми розповідали, що науковці підрахували, скільки часу займе політ до Марсу.

Нагадаємо, ми повідомляли, що NASA випробовує марсіанські гелікоптери одразу у двох різних світах.

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