NASA випробовує марсіанські гелікоптери на двох планетах — відео

Земний гвинтокрил на Червоній планеті. Фото: freepik.com

Інженери NASA роблять неможливе, вперше в історії використовуючи одразу дві планети для випробувань літальних апаратів. Так, поки марсіанський гелікоптер Ingenuity б'є нові рекорди висоти та швидкості на Червоній планеті, фахівці на Землі тестують новий ротор, який використовуватимуть у марсіанських гвинтокрилах наступного покоління, які будуть кращими та відіграватимуть важливу роль у місії Mars Sample Return, у межах якої зразки марсіанського ґрунту будуть доставлені на нашу планету на початку 2030-х років.

Захопливі деталі про розробки інженерів NASA розповіло видання SciTechDaily.

Читайте також:

Чому змога тестувати гелікоптери одразу на Марсі та на Землі так важливі для вчених

Як стверджують фахівці NASA, випробування нового марсіанського гелікоптера в буквальному сенсі взяли найкраще з обох світів. На Землі є всі необхідні можливості для тестування нових компонентів вертольота, а на Марсі існують справжні позаземні умови, які неможливо відтворити на Землі.

Наприклад, це стосується атмосферного тиску та гравітації на Марсі. Перший становить менш ніж 1% земного тиску, а друга — менш ніж 30% земної гравітації. Тому швидкість обертання лопатей Ingenuity становить від 2400 до 2900 обертів за хвилину. На Землі ця швидкість би становила лише 500-600 обертів за хвилину.

Хоча марсіанський вертоліт важить 1,8 кг, на Марсі через низьку гравітацію його вага становить 680 грамів.

Марсіанський гелікоптер, який досліджуватиме територію, яка недоступна для астронавтів та марсоходів. Фото: NASA

Що відомо про марсіанський гвинтокрил Ingenuity

Ingenuity, який зараз підкорює марсіанські землі, виявився набагато успішнішим проєктом, ніж планували інженери від самого початку.

За оприлюдненою інформацією, з весни 2021 року апарат здійснив на Марсі 66 польотів. Хоча спочатку планувалося лише 5.

Рекорди, які поставив марсіанський Ingenuity:

під час 25 польоту — пролетів 704 м;

під час 61 польоту — набрав висоту 24 м над поверхнею Марса;

під час 62 польоту — набрав швидкість 10 м/с.

За словами вчених із NASA, за останні 9 місяців вдалося збільшити:

максимальну швидкість польоту;

максимальну висоту;

швидкість вертикального прискорення;

швидкість горизонтального прискорення.

Ще одне досягнення марсіанського гелікоптера — повільніше та акуратніше приземлення.

Все це надає неоціненні дані, які зараз використовуються для створення марсіанських вертольотів наступного покоління.

У майбутньому NASA планує виконати два високошвидкісні польоти Ingenuity, під час яких гелікоптер виконає спеціальний набір маневрів, щоб виміряти свою продуктивність. Отримані дані будуть дуже важливими для уточнення аеромеханічних моделей поведінки роторних апаратів на Марсі.

Що відомо про тестування нових лопатей, яке проводить NASA

Зараз інженери NASA проводять тести лопатей марсіанського гелікоптера нового покоління, які на 10 см довші, ніж у Ingenuity, й мають вищу міцність. Вони виконані з вуглецевого волокна.

У NASA вважають, що ці лопаті можна буде встановити на більші та потужніші марсіанські гелікоптери. Проблема полягає в тому, що коли кінчики лез наближаються до надзвукових швидкостей, турбулентність, що викликає вібрацію, може швидко вийти з-під контролю.

Під час чергового тесту вчені змогли розкрутити ці лопаті до 3500 обертів за хвилину, що набагато більше, ніж швидкість обертання лопатей у гвинтокрила Ingenuity. Науковці вважають, що ці лопаті вже можна використовувати в готовій версії марсіанських вертольотів нового покоління.

Що відомо про нові марсіанські гвинтокрили

Нові гвинтокрили використовуватимуть у межах місії Mars Sample Return, коли зразки місцевого ґрунту, зібрані марсоходом Perseverance, будуть доставлені на Землю на початку наступного десятиліття.

Вертольоти повинні будуть зібрати спеціальні ємності з марсіанською породою і доставити їх до посадкового модуля, звідки ті відправляться на маленькій ракеті на орбіту. Там зразки забере космічний апарат і доставить їх на Землю.

Нові марсіанські вертольоти відрізнятимуться за конструкцією від Ingenuity. Вони матимуть комплект із чотирьох коліс, щоб із їхньою допомогою під'їхати до ємності зі зразком на поверхні Марса та забрати її.

Варто зауважити, що наразі марсохід Perseverance зібрав 23 зразки місцевого ґрунту, але має зібрати ще 15.

Раніше ми повідомляли, що вчені знайшли рослину, яка здатна забезпечувати киснем та їжею майбутні колонії на Марсі.

Нагадаємо, ми писали, що науковці підрахували, скільки часу займе політ до Марсу.

Також ми розповідали, що китайські дослідники знайшли спосіб наділити Марс киснем.