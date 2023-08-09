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Марсианский вертолет NASA сделал новые фотографии Красной планеты

9 августа 2023 02:20
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Марсианский вертолет NASA сделал новые фотографии Красной планеты
Вертолет NASA Ingenuity Mars. Фото: NASA
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Марсианский вертолет NASA Ingenuity во время успешного 54-го полета на Красной планете сделал новые фотографии. Это его первый полный полет после того, как вертолет не смог завершить свой предыдущий 22 июля.

Об этом говорится в пресс-релизе Лаборатории реактивного движения NASA.

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В NASA сообщили, что полет длился 25 секунд. За этот период требовалось понять, почему неудачным оказался предыдущий полет.

"Вертолет NASA Ingenuity успешно завершил свой 54-й полет 3 августа", — заявили в лаборатории.

Изображение поверхности Марса, которое сделал вертолет. Фото: NASA

Согласно данным журнала полетов Ingenuity, тогда вертолет пролетел горизонтально к северу 142 метра примерно за 75 секунд. Планировалось, что в полете он пробудет 136 секунд и будет собирает изображения поверхности планеты для научной группы марсохода Perseverance.

Но сработала программа по возникновению чрезвычайных ситуаций и Ingenuity автоматически приземлился.

Отметим, вертолет Ingenuity был доставлен на Красную планету вместе с марсоходом Perseverance NASA 18 февраля 2022 года, после почти 7 месяцев полета.

Напомним, NASA совместно с Управлением перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США и компанией Lockheed Martin собираются создать новый космический корабль, работающий на ядерном двигателе.

А доставить первых астронавтов на Марс NASA по-прежнему планирует в конце следующего десятилетия или в начале 2040-х годов.

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