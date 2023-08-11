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Метод по уничтожению астероидов от NASA может закончиться катастрофой для Земли

11 августа 2023 01:47
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Метод по уничтожению астероидов от NASA может закончиться катастрофой для Земли
Астероид следует к Земле. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Один из экспериментов NASA чуть не привел к катастрофе на Земле. Так, ученые раскололи двигавшийся в направлении нашей планеты астероид Димофорс на около 40 кусочков. Теперь ученые рассматривают это событие как метод уничтожения астероидов.

Об этом сообщает Daily Mail.

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В сентябре космический корабль DART столкнулся с астероидом Диморфос, изменив его траекторию движения. Это подтвердило то, что такая методика спасения человечества заслуживает на существование.

В результате взрыва астероид распался на 37 кусочков длиной примерно 6,5 метра. Более того, падение на Землю одного фрагмента астероида с диаметром 4,5 метра сравнимо с катастрофой, произошедшей в Хиросиме в 1945 году.

"Диморфос никогда не представлял угрозы для Земли, но NASA выбрало его как цель для испытаний, поскольку он находится в шести миллионах миль от нашей планеты", — отмечает издание.

Важно понимать, что в космосе рядом с Землей пролетает большее количество космических тел. Вмешательство в их движение может создать сложные последствия и требует осторожного подхода.

Напомним, что к планете Земля 23 августа приблизится потенциально опасный астероид. Он двигается к нам со скоростью 14,25 км/с.

Также мы писали, что ученые решили исследовать, как часто и какие астероиды пролетают мимо нашей планеты. Статистика показывает, что меньшие астероиды пролетают чаще больших. К тому же меньших мы даже не замечаем, в то время как большие для нас опасны.

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