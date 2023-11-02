Обнаружили звуки в Солнечной системе — ученые поделились невероятными записями

Иллюстрация звучания в космическом пространстве. Фото: Pinterest

Исследователи компании NASA решили удивить людей и превратить плазменные волны космических объектов в звук. Таким образом, с помощью этих записей можно узнать, как звучат те или иные космические объекты и планеты в нашей Солнечной системе.

Об этом сообщает Science Alert.

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Как звучит Солнечная система

Впервые звуки в космическом пространстве услышал американский астроном Карл Янский в 1932 году. Чтобы определить диапазон частот радиоволн, он создал радиотелескоп, который способен вращаться. Когда он впервые получил данные из космоса, он услышал постоянное шипение на фоне, которое оказалось звуком центра галактики Млечный Путь.

Планеты Солнечной системы. Фото: Pinterest

Звук Солнца

У каждого космического объекта есть свой звук, в частности, и у Солнца, которое должно издавать оглушительный рев. Дело в том, что на поверхности Солнца постоянно двигаются большие конвекционные ячейки. Исследователи утверждают, что если бы звук распространялся в космическом пространстве, громкость Солнца составляла бы 100 децибел.

Звук радиоволн

Сами по себе радиоволны — это не звук, а форма света, где звуковая информация может быть секретной. Впрочем, если сделать это с помощью наземного приемопередатчика, то можно эти данные превратить в звук. К счастью, ученые очень хорошо умеют превращать электромагнитные волны в звук.

Звук плазменных волн

Вокруг планет во Вселенной кружат плазменные волны, звук которых похож на необычный свист. Например, если превратить плазменные волны Сатурна, то он будет похож на какой-нибудь саундтрек к страшному фильму научно-фантастического жанра или фильму ужасов.

Звук спутников Юпитера

Даже у спутников такой планеты, как Юпитер, есть свои сложные звуковые формы. Исследователям удалось определить, что Ганимед и Европа издают плазменные звуки, которые по звучанию похожи на сигналы роботов. Впрочем, звук самого Юпитера является наиболее увлекательным.

Звук ветров на Марсе

У этой планеты нет собственного магнитного поля, впрочем, у нее есть остатки древнего магнетизма, поэтому ученым очень трудно послушать, как она звучит. Но исследователи точно знают звук ветров на Марсе, из-за которых возникают сильные пылевые бури.

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