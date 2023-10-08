NASA хоче друкувати на 3D-принтері будинки на Місяці
NASA планує створити 3D-друковані будинки на Місяці до 2040 року. У них житимуть як астронавти, так і пересічні громадяни. Амбітний план агентства науковці з NASA вважають доволі реалістичним.
Про це пише видання Techspot.
3D-друковані будинки на Місяці
Передбачається, що на Місяць відправлять 3D-принтер, який зводитиме будівлі з місячного бетону, виготовленого з кам’яних частинок, мінеральних фрагментів та пилу з поверхні Місяця.
Для цього проєкту NASA співпрацює з компанією ICON з Остіна, яка будує за допомогою 3D-друку. Нині NASA працює над симуляцією місячного бетону аби все протестувати на Землі.
Першим кроком у реалізації цього плану буде місія Artemis 2, яка відправить астронавтів на орбіту Місяця наступного року.
Нагадаємо, астронавт NASA Френк Рубіо встановив рекорд з найдовшого перебування в космосі серед астронавтів NASA. Він побив попереднє досягнення у 355 днів, 3 години та 45 хвилин, що належить астронавту NASA Марку Ванде Хею.