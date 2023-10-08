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NASA хоче друкувати на 3D-принтері будинки на Місяці

8 жовтня 2023 02:43
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
NASA хоче друкувати на 3D-принтері будинки на Місяці
NASA хоче друкувати на 3D-принтері будинки на Місяці. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

NASA планує створити 3D-друковані будинки на Місяці до 2040 року. У них житимуть як астронавти, так і пересічні громадяни. Амбітний план агентства науковці з NASA вважають доволі реалістичним.

Про це пише видання Techspot.

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Передбачається, що на Місяць відправлять 3D-принтер, який зводитиме будівлі з місячного бетону, виготовленого з кам’яних частинок, мінеральних фрагментів та пилу з поверхні Місяця.

Для цього проєкту NASA співпрацює з компанією ICON з Остіна, яка будує за допомогою 3D-друку. Нині NASA працює над симуляцією місячного бетону аби все протестувати на Землі.

Першим кроком у реалізації цього плану буде місія Artemis 2, яка відправить астронавтів на орбіту Місяця наступного року. 

Нагадаємо, астронавт NASA Френк Рубіо встановив рекорд з найдовшого перебування в космосі серед астронавтів NASA. Він побив попереднє досягнення у 355 днів, 3 години та 45 хвилин, що належить астронавту NASA Марку Ванде Хею.

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