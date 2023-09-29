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Миссия NASА готовит полет к астероиду "Психея": когда старт

29 сентября 2023 02:05
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Миссия NASА готовит полет к астероиду "Психея": когда старт
Космический корабль Psyche обрабатывается в чистой комнате перед стартом. Фото: NASА
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Уже через неделю состоится запуск миссии NASА к астероиду "Психея". 5 октября ракетоноситель Falcon Heavy туда должен доставить корабль NASА Psyche.

Об этом пишет издание Space.com.

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Сообщается, что старт миссии запланирован на 5 октября из Космического центра им. Кеннеди во Флориде. Перед планируемым стартом космический корабль сейчас проходит окончательную подготовку.

Ученые отмечают, что "Психея" направится к одноименному астероиду — металлическому объекту шириной 280 км в главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Ожидается, что он прибудет к месту назначения в 2029 году.

"Я с нетерпением жду увидеть эти первые изображения. Они будут впечатляющими, когда мы наконец-то увидим, как выглядит этот металлический астероид вблизи", — сказала директор отдела планетарных наук NASA Лори Глейз.

Напомним, аппарат NASA Parker Solar Probe впервые за всю историю космических наблюдений снял на камеру мощный корональный выброс массы (КВМ), произошедший в 2022 году. Зонд прошел прямо через извержение и выдержал напор.

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