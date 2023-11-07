На Марсе нашли доказательства возможной жизни людей — что об этом известно

Астронавт, который находится на поверхности Марса. Фото: Freepik

Космический аппарат известной компании NASA сделал уникальные снимки с поверхности Марса, доказывающие возможность там жить. Таким образом, исследователям удалось обнаружить места на Красной планете, где могут жить люди без угрозы для жизни.

Об этом сообщает Universe Today.

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Лавовые камеры, как места для проживания

Лавовые камеры, расположенные на поверхности Марса, могут стать местом, где ученые будут строить внеземные базы. С помощью этих камер астронавты не будут подвергаться опасному излучению, внезапным перепадам температуры и падению метеоритов.

Эта камера на поверхности Марса, которая обвалилась, расположена в месте под названием Hephaestus Fossae. Это место имеет в своем составе каналы с впадинами и связана с вулканическим регионом Элизиум, расположенным на близком расстоянии от планеты.

Лавовые камеры на поверхности Луны. Фото: NASA

Некоторые исследователи уверены, что человек, все-таки, способен освоить Красную планету именно благодаря лавовым пещерам. Дело в том, что излучение от космоса и Солнца на Марсе в 40 или 50 раз сильнее, чем на нашей планете.

Именно поэтому толстая поверхность этих пещер способна надежно защитить находящихся там астронавтов. Кроме того, они могут защитить космических путешественников и даже оборудование ученых.

Вулканы на Марсе — что о них известно

Вулканы на Красной планете — это наиболее очевидное проявление активности на ней. Но ученые уверяют, что, по сути, большая часть процессов, результатами которых являются эти вулканы, происходит на большом расстоянии под землей.

Вулкан, расположенный на поверхности Марса. Фото: Pinterest

Когда эти вулканы начинают свое извержение, большое количество жидкой породы выходит наружу. В результате этого появляются ямы, похожие на обширную сеть лавовых камер и трубок. Когда эта лава охлаждается, на поверхности остаются полости в виде туннелей и пещер.

Именно эти пещеры ученые считают безопасным хранилищем не только для самих астронавтов, но и для строительства баз внутри них.

Напомним, мы писали о том, что ученые выяснили, что некоторые виды млекопитающих могут жить на Марсе.

Раньше мы рассказывали о том, почему планета Марс является неживой планетой.

Также мы сообщали о том, что спровоцировало сильнейшее землетрясение на Марсе.