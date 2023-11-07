На Марсі знайшли докази можливого життя людей — що про це відомо

Астронавт, який перебуває на поверхні Марсу. Фото: Freepik

Космічний апарат відомої компанії NASA зробив унікальні знімки з поверхні Марсу, які доводять можливість там жити. Таким чином, дослідникам вдалося знайти місця на Червоній планеті, де можуть жити люди без загрози для життя.

Про це повідомляє Universe Today.

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Лавові камери, як місця для проживання

Лавові камери, які розташовані на поверхні Марсу, можуть стати місцем, де вчені будуватимуть позаземні бази. За допомогою цих камер астронавти не підпадатимуть під небезпечне випромінювання, раптові перепади температури і падіння метеоритів.

Ця камера на поверхні Марсу, яка обвалилася, розташована у місці під назвою Hephaestus Fossae. Це місце має у своєму складі канали із западинами та пов’язана з вулканічним регіоном Елізіум, який розташований на близькій відстані від планети.

Лавові камери на поверхні Місяця. Фото: NASA

Деякі дослідники впевнені, що людина, все ж таки, здатна освоїти Червону планету саме завдяки лавовим печерам. Справа в тому, що випромінювання від космосі та Сонця на Марсі у 40 чи 50 разів сильніше, ніж на нашій планеті.

Саме тому товста поверхня цих печер здатна надійно захистити астронавтів, які будуть там перебувати. Крім того, вони можуть захистити космічних мандрівників і навіть обладнання науковців.

Вулкани на Марсі — що про них відомо

Вулкани на Червоній планеті — це найбільш очевидний прояв активності на ній. Але вчені запевняють, що, насправді, більша частина процесів, результатами яких є ці вулкани, відбувається на великій відстані під землею.

Вулкан, розташований на поверхні Марсу. Фото: Pinterest

Коли ці вулкани починають своє виверження, велика кількість рідкої породи виходить назовні. У результаті цього з’являються ями, які схожі на велику мережу лавових камер і трубок. Коли ця лава охолоджується, на поверхні залишаються порожнини у вигляді тунелів і печер.

Саме ці печери вчені вважають безпечним сховищем не тільки для самих астронавтів, а й для будівництва баз всередині них.

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