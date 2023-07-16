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На Красной планете марсоход NASA обнаружил органические соединения

16 июля 2023 01:20
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
На Красной планете марсоход NASA обнаружил органические соединения
Марсоход собрал для изучения множество образцов на Марсе. Фото: Space
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

На Красной планете марсоход Perseverance нашел разные органические молекулы. Ученые уверены, что они служат основой для всей жизни и могут иметь как биологическое, так и геологическое происхождение.

Об этом пишет Space.

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Органические соединения на Марсе

Ученые из Калифорнийского технологического института обнародовали результаты нового исследования. Они изучили находки, которые в кратере Езеро сделал марсоход.

"На дне кратера есть разные минералы, которые могут хранить в себе органические соединения. Они представляют собой молекулы, состоящие из углерода с примесями таких элементов как водород, кислород, азот, фосфор и сера. Часто такие соединения считаются основными строительными блоками для всего известного", — говорят ученые.

Ученые исследовали отобранные образцы и с уверенностью могут сказать, что возраст этих горных пород составляет от 2,3 до 2,6 млрд. лет.

"Это говорит о том, что строительные блоки, необходимые для жизни, могли существовать на Марсе очень долгое время в разных местах. Но органические соединения могут иметь как биологическое, так и геологическое происхождение", — добавляют ученые.

Марсоход NASA Perseverance. Фото: NASA

Напомним, исследователи Марса с помощью Perseverance обнаружили остатки реки, кардинально отличающиеся от того, что знали о Красной планете ученые. Вероятно, на Марсе были глубокие и быстрые реки, а не медленные неглубокие потоки, как считалось ранее.

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