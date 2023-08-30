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На двух ведущих обсерваториях вышли из строя мощные телескопы: что произошло

30 августа 2023 14:50
- Мария Кучеренко
Кибератака вывела из строя современные телескопы на Гавайях и Чили
Телескоп Gemini North на Гавайях. Фото: NOIRLab
- Мария Кучеренко

Хакеры совершили мощные атаки, которые вывели из строя самые современные телескопы в мире в двух ведущих астрономических обсерваториях.

Об этом сообщает Space.

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Атака хакеров на обсерватории

Кибератака произошла 1 августа. По данным Национальной научно-исследовательской лаборатории оптически-инфракрасной астрономии Национального научного фонда (NOIRLab), из-за вмешательства в работу из строя вышли большие телескопы Gemini North на Гавайях и Gemini South в Чили. Атака негативно повлияла на работу у меньших телескопов на Серро Тололо в Чили.

Однако в NOIRLab не раскрывают природу кибератак и не объясняют, как они возникли. Говорят, что расследование инцидента до сих пор продолжается и они пытаются быть осторожными с распространяемой информацией.

"Наш персонал работает с экспертами по кибербезопасности, чтобы как можно быстрее возобновить работу всех пострадавших телескопов и нашего вебсайта, и мы довольны прогрессом, достигнутым в настоящее время", — уточнили в NOIRLab.

Американские космические компании предупреждают о кибератаках

Через несколько дней после августовской кибератаки на исследовательские станции NOIRLab Национальный центр контрразведки и безопасности США (NCSC) разослал бюллетень с предупреждениями о подобных случаях. Его получили американские космические компании и исследовательские организации.

"Шпионы и хакеры осознают важность коммерческой космической отрасли для экономики и национальной безопасности США, в том числе растущую зависимость критической инфраструктуры от средств космического базирования", — информируют компании в NCSC.

Случай хакерской атаки на астрономические обсерватории не одинок. Больше всего от кибератак страдает NASA.

Напомним, в Японии астроном обнаружил необычную комету C/2023 P1, летящую в центр Земли. Комета достигнет своей ближайшей точки до Земли 13 сентября 2023 года, а до Солнца — 18 сентября.

 

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