Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Космос arrow На двох провідних обсерваторіях вийшли з ладу потужні телескопи: що сталося arrow

На двох провідних обсерваторіях вийшли з ладу потужні телескопи: що сталося

30 серпня 2023 14:50
- Марія Кучеренко
Кібератака вивела з ладу сучасні телескопи на Гаваях і в Чилі
Телескоп Gemini North на Гаваях. Фото: NOIRLab
- Марія Кучеренко

Хакери здійснили потужні атаки, які вивели з ладу найсучасніші телескопи у світі у двох провідних астрономічних обсерваторіях. 

Про це повідомляє Space

Читайте також:

Атака хакерів на обсерваторії 

Кібератака сталася 1 серпня. За даними Національної науково-дослідної лабораторії оптично-інфрачервоної астрономії Національного наукового фонду (NOIRLab), через втручання в роботу з ладу вийшли великі телескопи Gemini North на Гаваях і Gemini South Telescope в Чилі. Атака негативно вплинула на роботу менших телескопів на Серро Тололо в Чилі. 

Проте в NOIRLab не розкривають природу кібератак та не пояснюють, як вони виникли. Кажуть, що розслідування інциденту досі триває і вони намагаються бути обережними до інформації, яку поширюють. 

"Наш персонал працює з експертами із кібербезпеки, щоб якнайшвидше відновити роботу всіх постраждалих телескопів і нашого вебсайту, і ми задоволені прогресом, досягнутим на цей час", — уточнили в NOIRLab. 

Американські космічні компанії попереджають про кібератаки 

За кілька днів після серпневої кібератаки та дослідницькі станції NOIRLab Національний центр контррозвідки та безпеки США (NCSC) розіслав бюлетень із попередженнями про подібні випадки. Його отримали американські космічні компанії та дослідницькі організації. 

"Шпигуни та хакери усвідомлюють важливість комерційної космічної галузі для економіки та національної безпеки США, зокрема зростаючу залежність критичної інфраструктури від засобів космічного базування", — інформують компанії в NCSC. 

Випадок атаки хакерів на астрономічні обсерваторії не поодинокий. Найбільше від кібератак страждає NASA. 

Нагадаємо, в Японії астроном виявив незвичайну комету C/2023 P1, що летить до центру Землі. Комета сягне своєї найближчої точки до Землі 13 вересня 2023 року, а до Сонця — 18 вересня.

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

None

Уламки на кладовищі та займання будинків: як постраждала Київщина від атаки РФ

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

18:40 Солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз