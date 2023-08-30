Кібератака вивела з ладу сучасні телескопи на Гаваях і в Чилі

Телескоп Gemini North на Гаваях. Фото: NOIRLab

Хакери здійснили потужні атаки, які вивели з ладу найсучасніші телескопи у світі у двох провідних астрономічних обсерваторіях.

Про це повідомляє Space.

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Атака хакерів на обсерваторії

Кібератака сталася 1 серпня. За даними Національної науково-дослідної лабораторії оптично-інфрачервоної астрономії Національного наукового фонду (NOIRLab), через втручання в роботу з ладу вийшли великі телескопи Gemini North на Гаваях і Gemini South Telescope в Чилі. Атака негативно вплинула на роботу менших телескопів на Серро Тололо в Чилі.

Проте в NOIRLab не розкривають природу кібератак та не пояснюють, як вони виникли. Кажуть, що розслідування інциденту досі триває і вони намагаються бути обережними до інформації, яку поширюють.

"Наш персонал працює з експертами із кібербезпеки, щоб якнайшвидше відновити роботу всіх постраждалих телескопів і нашого вебсайту, і ми задоволені прогресом, досягнутим на цей час", — уточнили в NOIRLab.

Американські космічні компанії попереджають про кібератаки

За кілька днів після серпневої кібератаки та дослідницькі станції NOIRLab Національний центр контррозвідки та безпеки США (NCSC) розіслав бюлетень із попередженнями про подібні випадки. Його отримали американські космічні компанії та дослідницькі організації.

"Шпигуни та хакери усвідомлюють важливість комерційної космічної галузі для економіки та національної безпеки США, зокрема зростаючу залежність критичної інфраструктури від засобів космічного базування", — інформують компанії в NCSC.

Випадок атаки хакерів на астрономічні обсерваторії не поодинокий. Найбільше від кібератак страждає NASA.

Нагадаємо, в Японії астроном виявив незвичайну комету C/2023 P1, що летить до центру Землі. Комета сягне своєї найближчої точки до Землі 13 вересня 2023 року, а до Сонця — 18 вересня.