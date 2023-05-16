На комете возле Земли обнаружили воду

Вода в Космосе. Фото: Reuters

Космический телескоп "Джеймс Уэбб" впервые подтвердил наличие водяного пара в атмосфере редкого типа кометы, которая находится в главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Эта комета известна под названием Рид.

Об этом сообщает NASA.

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В сообщении говорится, что это открытие имеет важное значение, так как указывает на возможность наличия льда в этом регионе, что может быть связано с ранней Солнечной системой. Ученые считают, что понимание происхождения воды на Земле является ключевым вопросом, и исследование распределения воды в нашей Солнечной системе поможет расширить наши знания о других планетарных системах.

Спутники Сатурна

Недавно было объявлено об обнаружении более 60 новых спутников на орбите Сатурна. Интересно то, что эти спутники движутся по большим эллиптическим орбитам под наклонным углом по отношению к "обычным" лунам Сатурна.

Это открытие представляет значительный научный прорыв и добавляет новые данные к нашему пониманию системы Сатурна и его спутников.

Эти последние открытия в космической науке подчеркивают важность исследований нашей Солнечной системы и ее происхождения. Вода играет ключевую роль в возникновении и поддержании жизни, и понимание ее происхождения на Земле и других планетах является одним из главных научных вопросов.

Напомним, что ученые впервые наблюдали, как "умирающая" звезда поглощает планету. Астрономы прогнозируют подобную судьбу Земли примерно через пять миллиардов лет.