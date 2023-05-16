На кометі біля Землі знайшли воду

Вода у Космосі. Фото: Reuters

Космічний телескоп "Джеймс Вебб" вперше підтвердив наявність водяної пари в атмосфері рідкісного типу комети, яка знаходиться у головному поясі астероїдів між Марсом та Юпітером. Ця комета відома під назвою Рід.

Про це повідомляє NASA.

Читайте також:

Вода у космосі

У повідомленні йдеться, що це відкриття має важливе значення, оскільки вказує на можливість наявності льоду в цьому регіоні, що може бути пов'язане із ранньою Сонячною системою. Вчені вважають, що розуміння походження води на Землі є ключовим питанням, і дослідження розподілу води в нашій Сонячній системі допоможе розширити наші знання про інші планетарні системи.

Супутники Сатурна

Нещодавно було оголошено про виявлення понад 60 нових супутників на орбіті Сатурна. Цікаво те, що ці супутники рухаються великими еліптичними орбітами під похилим кутом стосовно "звичайним" місяцям Сатурна.

Це відкриття представляє значний науковий прорив та додає нові дані до нашого розуміння системи Сатурна та його супутників.

Ці останні відкриття у космічній науці наголошують на важливості досліджень нашої Сонячної системи та її походження. Вода відіграє ключову роль у виникненні та підтримці життя, і розуміння її походження на Землі та інших планетах є одним із головних наукових питань.

Нагадаємо, що вчені вперше спостерігали, як "зірка, що вмирає", поглинає планету. Астрономи прогнозують подібну долю Землі приблизно за п'ять мільярдів років.