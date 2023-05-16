Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Космос arrow На кометі біля Землі знайшли воду arrow

На кометі біля Землі знайшли воду

16 травня 2023 14:24
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
На кометі біля Землі знайшли воду
Вода у Космосі. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Космічний телескоп "Джеймс Вебб" вперше підтвердив наявність водяної пари в атмосфері рідкісного типу комети, яка знаходиться у головному поясі астероїдів між Марсом та Юпітером. Ця комета відома під назвою Рід.

Про це повідомляє NASA.

Читайте також:

Вода у космосі

У повідомленні йдеться, що це відкриття має важливе значення, оскільки вказує на можливість наявності льоду в цьому регіоні, що може бути пов'язане із ранньою Сонячною системою. Вчені вважають, що розуміння походження води на Землі є ключовим питанням, і дослідження розподілу води в нашій Сонячній системі допоможе розширити наші знання про інші планетарні системи.

Супутники Сатурна

Нещодавно було оголошено про виявлення понад 60 нових супутників на орбіті Сатурна. Цікаво те, що ці супутники рухаються великими еліптичними орбітами під похилим кутом стосовно "звичайним" місяцям Сатурна.

Це відкриття представляє значний науковий прорив та додає нові дані до нашого розуміння системи Сатурна та його супутників.

Ці останні відкриття у космічній науці наголошують на важливості досліджень нашої Сонячної системи та її походження. Вода відіграє ключову роль у виникненні та підтримці життя, і розуміння її походження на Землі та інших планетах є одним із головних наукових питань.

Нагадаємо, що вчені вперше спостерігали, як "зірка, що вмирає", поглинає планету. Астрономи прогнозують подібну долю Землі приблизно за п'ять мільярдів років.

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

Новина з відео

20:01 Окупант розповів про подальшу долю так званої "СВО": перехоплення ГУР

05:43 УБД та учасник війни: у чому суттєва різниця та які надаються пільги

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB