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Вокруг Сатурна астрономы обнаружили новые спутники

14 мая 2023 01:48
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Вокруг Сатурна астрономы обнаружили новые спутники
Сатурн кружится со спутниками. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Астрономы обнаружили 62 новых спутника, вращающихся вокруг Сатурна. В настоящее время общее количество спутников планеты превысило 100, что делает ее рекордсменкой среди других планет.

Об этом сообщает Space.com.

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Спутники обнаружила команда под руководством доктора Института астрономии и астрофизики Academia Sinica Эдварда Эштона. Выполняя кропотливый процесс сопоставления объектов, обнаруженных в разные ночи в течение 24 месяцев, команда отследила 63 объекта, которые в конечном итоге подтвердили как спутники. Один из этих спутников был обнаружен еще в 2021 году, а остальные 62 — постепенно объявляли в течение последних нескольких недель.

Недавно открытые спутники Сатурна классифицируются как нерегулярные спутники. Этот термин относится к объектам, которые, как полагают, были захвачены гравитационным влиянием планеты и в конечном итоге вращаются вокруг нее по большим, уплощенным или "эллиптическим" траекториям, которые более наклонены по сравнению с орбитами обычных спутников.

Сейчас у Сатурна 121 известный неправильный спутник вместе с 24 регулярными спутниками. Нерегулярные спутники, такие как новые, имеют тенденцию сгруппироваться в группы в зависимости от наклона их орбит. Сейчас в системе Сатурна присутствуют три из этих группировок — инуитская группа, галльская группа и густонаселенная норвежская группа, все из которых получили свои названия из разных мифологий.

Спутники в этих трех группах были созданы, когда большие спутники столкнулись вместе и раздробились. Исследование орбит неправильных спутников Сатурна поможет астрономам лучше понять историю таких столкновений в системе газовых гигантов.

Напомним, что ученые впервые наблюдали, как "умирающая" звезда поглощает планету. Астрономы прогнозируют подобную судьбу Земли примерно через пять миллиардов лет.

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