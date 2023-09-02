На Луне заметили новый кратер в результате падения российской миссии "Луна-25"

Космическая станция "Луна-25". Фото: росСМИ

Во время попытки посадки рядом с Южным полюсом Луны российская космическая станция "Луна-25" потерпела крушение. После инцидента на поверхности Луны появился кратер диаметром в 10 метров.

Об этом сообщает NASA.

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Что известно про образование кратера на Луне

В сообщении говорится, что подтверждение было получено благодаря снимкам, сделанным американским космическим аппаратом Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), который находится на орбите Луны. На основе анализа изображений и местоположения кратера, эксперты из NASA пришли к выводу, что он является следствием падения "Луны-25", а не следствием стандартного метеоритного удара.

В ответ на происшедший инцидент, российская сторона инициировала создание комиссии, которая будет заниматься выяснением причин катастрофы.

Кратер на Луне. Фото: NASA

Что известно про миссию "Луна-25"

Несмотря на то что многие лунные экспедиции сталкиваются с трудностями, этот неудачный опыт стал настораживающим сигналом о слабости космической программы России. До "Луны-25" последний успешный запуск российского аппарата на Луну был осуществлен 47 лет назад — аппаратом "Луна-24" в эпоху Советского Союза.

Напомним, что космическая станция "Луна-25" столкнулась с проблемами при посадке на Луну, когда ее двигатель продолжил работать дольше, чем планировалось. Глава Роскосмоса Юрий Борисов сказал, что вместо предполагаемых 84 секунд двигатель был активен 127 секунд.