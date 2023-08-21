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Роскосмос объяснил причину крушения космической станции "Луна-25"

21 августа 2023 19:57
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Роскосмос объяснил причину крушения космической станции "Луна-25"
Космическая станция. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Космическая станция "Луна-25" столкнулась с проблемами при посадке на Луну, когда ее двигатель продолжил работать дольше, чем планировалось. Глава Роскосмоса Юрий Борисов сказал, что вместо предполагаемых 84 секунд, двигатель был активен 127 секунд. 

Об этом сообщают российские СМИ.

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"Во время корректировочного маневра аппарат изменял свое положение, его двигатели были активированы для перевода на орбиту перед посадкой. Однако, двигатели работали не по плану, но по времени", — объяснил Борисов.

По его данным, вместо предполагаемых 84 секунд, двигатель был активен 127 секунд. Это привело к тому, что станция не стабилизировалась на орбите и столкнулась с лунной поверхностью. Причину этого инцидента исследует комиссия экспертов.

Борисов также подчеркнул, что долгий перерыв между лунными миссиями, длившийся почти 50 лет, мог повлиять на исход "Луна-25".

Напомним, что 19 августа, в соответствии с планом миссии космического аппарата "Луна-25" был запланирован импульс для создания эллиптической траектории перед посадкой. Однако примерно в 14:57 мск контакт с "Луна-25" был утерян.

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